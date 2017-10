Nacho estrena tema con Tini Stoessel

A partir del viernes 13 de octubre estará disponible en todas las plataformas digitales y medios radiales Te quiero más, el tema que une las voces del venezolano Nacho y la argentina Tini Stoessel.

“Esta es una gran canción. No conozco mucho del trabajo de Tini y tenemos estilos musicales completamente diferentes, pero cuando su equipo me envió la canción me enamoré de la voz, de su voz, del tema y de su interpretación. Sólo le agregué un toque mío”, explicó el exintegrante del dúo Chino y Nacho.

El video de la canción se grabará en Argentina y se estrenará próximamente.

El cantante y compositor, quien está centrado ahora en su carrera en solitario, comentó que aunque tiene la intención de lanzar un disco en algún momento, por ahora el proyecto no tiene fecha.

“Creo que tengo que sacar un disco, pero las cosas han cambiado tanto en estos días. Eso era antes que la gente se moría por comprar un CD ver el librito y disfrutar el arte de la portada. Yo le muestro un CD a mis hijos y para ellos eso es algo muy raro”, relató el artista durante una rueda de prensa.

“En estos momentos estoy centrado en desarrollar un repertorio sólido, presentar esas canciones en las diferentes plataformas digitales, sentir y descubrir cuáles han tenido mas impacto y luego recogerlas en un álbum”, explica.

Tras su separación de Chino (que ahora se hace llamar Chyno), Nacho ha disfrutado el éxito con Báilame, tema que alcanzó el millón de visitas en su canal de YouTube, durante el día de su estreno.

