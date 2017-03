Nacho rompe el silencio y revela las razones de la separación con Chino

Miguel Ignacio Mendoza, conocido por todos como “Nacho”, rompió el silencio y admitió que efectivamente se separará de Jesús “Chino” Miranda y pondrá fin al dúo que revolucionó a Venezuela por 10 años. El poeta de todas las criollas confesó que el deseo de pasar más tiempo con su familia fue la razón principal.

“Llegábamos a hacer más de 160 fechas anuales y llegó un punto donde empecé a regular esos viajes para que fueran menor a 15 días, porque sentía que estaba abandonando a mis hijos, a mi esposa”.

El compositor del famoso dúo señaló que el mismo Chino entendía su posición y estaba dispuesto a trabajar en esas condiciones, pero que fue él quien no quiso ser una traba para su compañero y el resto del equipo.

“Chino muy elegantemente me dijo: yo creo que nosotros podemos disminuir y trabajar solo días puntuales pero yo iba a ser el culpable de que un montón de gente llevara mi ritmo y prefiero no ser la piedra de tranca en el camino de nadie“.

Sin conflictos

Nacho desmintió que exista una mala relación con Chino y por el contrario aseguró que ambos han dado todo por el dúo y no existen razones para enfrentarse o reprocharse algo. Aseguró que no hay más que agradecimientos para su compañero.

“A Chino aún no le he dado las gracias lo suficiente por estos diez años que estuvimos juntos. Estoy muy orgulloso de verlo con sus ganas de seguir adelante y espero que su carrera siga en ascenso como yo sé que va a ser”.

En ese sentido, no descartó la posibilidad de un reencuentro cuando sus hijos estén más grandes, sobre todo el pequeño mathias que nació apenas el año pasado.

“Cuando Matías esté caminando y Chino tenga la disposición, a lo mejor nos reunimos otra vez”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com