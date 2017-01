Nicki Minaj: Para confirmar, sí estoy soltera

Nicki Minaj tuiteó el jueves que se ha separado de Meek Mill.

“Para confirmarlo, sí estoy soltera”, escribió en la red social, mientras que agregó que está enfocada en su trabajo y espera poder compartirlo pronto.

Mill y Minaj eran una de las parejas más famosas del hip-hop. Solían cantar juntos sobre los escenarios y se les podía ver en partidos de la NBA.

En 2015 Minaj fue testigo de Mill en una corte de Filadelfia para evitar que fuera encarcelado por violar su libertad condicional y prometió que haría que el músico se comportara bien. Un abogado defensor también dijo que la pareja pensaba seriamente en sus posibilidades de casarse.

Hasta ahora Mill no ha confirmado la separación.

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀

