Orlando Bloom sobre Katy Perry: Somos amigos, somos adultos

En la edición de mayo de la revista ELLE Reino Unido, Orlando Bloom habla a profundidad y por primera vez sobre su ruptura con Katy Perry, quien aseguró sigue siendo su amiga.

“Somos amigos. Está bien. Somos adultos. Ella es alguien muy visible, pero no creo que a nadie le importe en qué ando yo. Ni deberían. Es algo entre nosotros. Es mejor darles un ejemplo a los chicos y mostrarles que no hay que odiarse después de una separación“, expresó el actor.

Es una lección que aprendió después de romper con Miranda Kerr en 2013 después de tres años de matrimonio. Bloom todavía es cercano a su ex, y no solo por el bien de su hijo de 6 años. “Con Miranda, no quise que mi hijo terminara en Internet donde la gente inventa mentiras. Miranda y yo tenemos una relación notable“, dice el actor. “Compartimos la paternidad muy bien”.

