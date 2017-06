Osmariel Villalobos publicó fotografía que muestra las heridas causadas por Diosa Canales

La animadora de Portadas, Osmariel Villalobos, publicó en sus redes una fotografía en la que muestras las heridas causadas por la vedette Diosa Canales, luego de un encontronazo en un baño de un gimnasio de Caracas.

En la fotografía se puede observar las considerables laceraciones en la piel que le dejaron las manos de Diosa en su cuerpo.

“VENEZUELA gracias por su apoyo, por sus oraciones y sus bendiciones para conmigo. Me encuentro estable, más tranquila y en compañía de mis padres, familiares, amigos y todos ustedes que con su INFINITO AMOR me llenan de fortaleza para sobrellevar este momento tan difícil y tan injusto porque NO DEBE EXISTIR NINGÚN MOTIVO PARA LA VIOLENCIA. MI MISIÓN ES REGALARLES SONRISAS Y AMOR. Les prometo que cuando me recupere VOLVERÉ alegrarles sus mañanas”, dijo Osmariel en sus redes sociales.

Osmariel formalizó una denuncia contra Diosa Canales ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).