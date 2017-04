¿Qué es lo que más le gusta a Pique de Shakira?

El futbolista del Club Barcelona, y pareja de la cantante Shakira expresó su amor hacia la interprete a través de las redes sociales e indicó en Twitter cuál es la parte de cuerpo que más le gusta de ella.

El catalán tuiteó con una captura donde aparece Shakira de espalda y luciendo un vestido muy ajustado: “Esta es una de mis partes favoritas del video”, escribió Piqué resaltando los atributos físicos de la colombiana.

This is one of my fav parts in the video! 😋😋https://t.co/0JhDXG0JANpic.twitter.com/jZTVl9hfcw

