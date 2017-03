Revelan el primer tráiler de “It”, basado en la historia más aterradora de Stephen King

Luego de 27 años el perturbador payaso ‘Pennywise’ regresa pero esta vez en la gran pantalla. Lo hace a través del primer tráiler de la película “It”, que busca trasladar a las nuevas generaciones una de las historias más macabras de Stephen King.

La noticia de que Hollywood iba a reciclar al clown creado por Stephen King provocó cierto escepticismo entre los nostálgicos. ¿Estaría la nueva versión a la altura del clásico de 1990? Tras ver el primer tráiler oficial de la película, al parecer si lo está.

Si no has leído la novela de King ni has visto la miniserie, la trama sigue siendo la misma. Un grupo de jóvenes descubre que una misteriosa criatura con apariencia de payaso que les acosó cuando eran niños ha vuelto y deciden regresar al pueblo de su infancia para plantarle cara de una vez por todas.

“It” está dirigida por el argentino Andrés Muschietti «de la película Mamá» y será protagonizada por Bill Skarsgård como Pennywise.

