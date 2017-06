Ricky Martin habla su papel gay en televisión

Ricky Martin no es un desconocido para la televisión. En los inicios de su carrera protagonizó algunas telenovelas y obras de teatro en México. Después se dedicó por completo a su exitosa carrera musical, y ahora muchos años después regresa a la televisión en la ansiada American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace, donde dará vida a Antonio D’Amico, la pareja de muchos años del diseñor de modas Gianni Versace.

En una entrevista para Entertainment Weekly, el boricua reveló que después de haber trabajado con Ryan Murphy en Glee ansiaba volver a hacerlo porque –además– la historia de Gianni Versace era un episodio de la cultura pop que él mismo deseaba llevar a la pantalla.

“Vamos a llevar a la televisión una historia que habla acerca de la homofobia, odio, de la indiferencia. Me siento agradecido. Es tan voraz, honesta, dramática y triste, y al mismo tiempo muestra el amor entre Gianni y Antonio, y los 15 años que lucharon por su relación. Es algo sobre lo que realmente quería hablar“.

Para el cantante la historia no sólo es una meta cumplida, también un hecho muy especial en su vida personal.

“Es especial porque estoy hablando por muchas personas que no son escuchadas… Hay una escena donde Gianni está muy débil, a punto de caer en la playa. Yo lo toco y él me dice ‘¡No me toques! ¡Hay un paparazzi!’. Eso me llevó ochos años atrás, cuando estaba en el clóset. Me movió“, aseguró.