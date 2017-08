Servando Primera se pronunció luego de ser atacado en un restaurante de Miami

El cantante, músico y compositor venezolano, Servando Primera, compartió la noche de este viernes 4 de agosto un video donde se pronuncia, luego de sufrir agresiones verbales mientras cenaba en un restaurante en Estados Unidos.

“Esto va para todos los que dicen que me reconocen, pero estoy seguro que muy pocos realmente me conocen. Nací del amor de Sol Muset y Alí Primera, un 27 de agosto en Caracas, Venezuela. Esto no es otra canción, ya han sido muchas las que he escrito, pero en este momento nuestro país nos está llamando a gritos. Él ya no necesita que una persona ataque a otra persona solo porque en su corazón el odio es quien razona, aunque muchas de esas rabias y ese odio también lo comparto, que estén naciendo niños y no hayan hospitales para esos partos”, manifiesta en el video, compartido en su cuenta en Twitter, @servando.

“Entonces, ¿qué hacemos? ¿nos seguimos matando? (…) Me fui de mi país hace más de 16 años y no pasa un solo día que no piense que la extraño. Me vine al extranjero porque la música me trajo aquí, no me fui huyendo de nadie, esto yo lo decidí”.

“No pierdo la fe en nosotros, ya se irán los días amargos, tenemos que armarnos de luz, de tolerancia y de paciencia, yo no tengo cargo político, solo tengo cargo de consciencia. Así soy yo, cuando hablo, lo hablo de frente. Hijo de Alí Primera y venezolano para siempre”, sostuvo Servando.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com