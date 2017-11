Shakira canceló primer concierto de su gira

La artista ha comunicado a través de sus redes sociales que, por un problema médico que afecta a sus cuerdas vocales, debe cancelar su primer concierto que iba a realizarse en la ciudad alemana de Colonia.

“Durante mis últimos días intensos de ensayo, he forzado mis cuerdas vocales y desafortunadamente como resultado, mis doctores me han ordenado un descanso total de la voz que se prolongará unos días para evitar que se produzca un daño mayor. Me encuentro muy triste de no poder realizar el primer concierto de mi gira este 8 de Noviembre en Colonia. Tenía muchas ganas de empezar en Alemania el inicio de “El Dorado”, comienza su texto.

