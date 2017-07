Shakira solicitó al G20 trabajar por el futuro de los niños

La cantante colombiana Shakira pasó por Hamburgo dispuesta a trasladar a los líderes del G20, de la alemana Angela Merkel al argentino Mauricio Macri, su voz en favor de la acceso universal a la educación, además de apremiarles a que se pongan a trabajar en ello.

“Me gustaría ver a Merkel, una líder muy respetada, más involucrada en la ayuda a la educación. No sólo a la educación en Alemania, sino de los países pobres. Le diría, como al resto de los líderes,“anden, pónganse a trabajar el futuro de los niños”, apuntó.

Shakira agregó: “vivimos en un mundo tan globalizado que no podemos dar la espalda a quienes no están bien y limitarnos a tomar medidas insulares, domésticas”.

“Nada de lo que pasa en una parte del mundo no afecta al resto”, sostiene, “no podemos pensar que en un país rico las cosas están bien, cuando la mitad de la población infantil no va a completar su formación escolar o no desarrollará las competencias necesarias, porque desertará de la escuela para ir a trabajar”, reseñó EFE.

Ella misma, contó, trata de explicarles “de a poco” a sus hijos, y del futbolista Gerard Piqué, que “la educación no es un lujo”, sino un derecho.

Vía UN/www.diariorepublica.com