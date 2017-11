Una nueva soberana espera ser coronada:Las mujeres más bellas se reúnen en Miss Universo

TNT transmitirá para toda Latinoamérica una nueva edición del prestigioso certamen de belleza Miss Universo® el próximo domingo 26 de noviembre a las 9:00 p.m. (VEN) desde el The AXIS Planet Hollywood Resort & Casino de La Vegas, y en simultáneo, TNT Series transmitirá la ceremonia en idioma original. Por décimo tercera vez consecutiva, TNT se viste de fiesta para presenciar el talento, el encanto y la elegancia de las hermosas representantes provenientes de todo el mundo, evento que estará disponible a través de TNT GO en live streaming y catch up.

En una noche cargada de emociones y sorpresas, bajo la conducción de Steve Harvey, quién se subirá a este escenario por tercera vez, más de 80 hermosas representantes de distintos países competirán por el preciado título de belleza, pasando por variadas pruebas en las que deberán demostrar todo su talento, inteligencia y glamour necesario para coronarse como la nueva reina de la 66° edición del evento, en la que se conocerá a la sucesora de la francesa Iris Mittenaere.

En esta ocasión, algunas de las representantes de nuestro continente son: Estefanía Incandela (Argentina), Monalysa Alcântara (Brasil), Keysi Sayago (Venezuela),Laura González (Colombia), Natividad Leiva (Chile), Denisse Franco (México), María Daniela Cepeda (Ecuador), Isel Súñiga (Guatemala), Berenice Quezada(Nicaragua), Marisol Acosta (Uruguay), Ariela Machado (Paraguay), Gleisy Noguer Hassen (Bolivia), Danyeshka Hernández (Puerto Rico), Laura Sofía de Sanctis(Panamá), April Tobie (Honduras), Davina Bennet (Jamaica), Prissila Howard (Perú), Cassandra Chery (Haití), Alisson Abarca (El Salvador), Olga Correa (Costa Rica) y Carmen Muñoz (Rep. Dominicana).

Miss Universo® busca premiar la belleza integral, la seguridad, la inteligencia, la elegancia y el porte que poseen las candidatas provenientes de diferentes partes del mundo, dándoles la oportunidad única de convertirse en íconos de la belleza de la mujer real, a la vez que de colaborar como voceras de causas de bien público. Por todo ello, quien aspire a convertirse en Miss Universo® deberá ser inteligente, educada, culta y tener genuino interés en temas sociales.

La modelo y conductora de televisión y radio Daniela Di Giacomo, consagrada Miss Venezuela 2005 y Miss Internacional 2006, estará a cargo de analizar y comentar los pormenores de la velada.

Las traducciones estarán a cargo de Lleana Rodríguez y César Cardoza.

No te pierdas la elección de la nueva Miss Universo® para Latinoamérica por la pantalla de TNT (doblado) y TNT Series (en idioma original) el próximodomingo 26 de noviembre a las 9:00 p.m. (VEN). Repeticiones: lunes 27 a las 11.53 a.m. (VEN).

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com