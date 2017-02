Vea la impresionante presentación de Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl 51 (VIDEO)

Después de mucha expectativa, Lady Gaga tomó el escenario más grande del planeta, el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Durante 13 minutos, la estadounidense interpretó sus más conocidos éxitos, deleitando a los millones de televidentes y a las miles de personas en el estadio.

Ataviada con un atuendo plateado, botas del mismo color y desafiando las alturas, Gaga comenzó el show desde el techo del NRG de Houston con “God Bless America”, dejando un claro mensaje de unión en tiempos revueltos de la política local. Descendió atada a un par de cuerdas, cantando ‘Poker Face’, en medio de fuegos artificiales y un gran despliegue tecnológico, sorprendiendo así a los expertos en música quienes esperaban se enfocara en canciones de su nuevo álbum Joanne.

Durante 13 minutos, una de las presentaciones más largas en la historia de los Super Bowl, la cantante se paseó por los temas que la hicieron conocida: Born this way, Just Dance, Telephone, Bad Romance y Million Reasons, siendo esta última la única perteneciente a su más reciente disco.

Fue el espectáculo más caro, con un presupuesto de 10 millones de dólares. Se utilizaron alrededor de 500 drones que se movían al ritmo de la música. Hizo justicia al prometer un show ‘inclusivo’ bajando en un momento al público, cantando con ellos e incluso abrazó a una emocionada fan.

Lady Gaga se une a una lista de leyendas de la música, como Madonna, Michael Jackson, Prince, Paul McCartney y Bruce Springsteen, como protagonistas del espectáculo más visto de la televisión.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com