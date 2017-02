Adrián Solano tiene nueva página web

El venezolano Adrián Solano, quien ha sido calificado por la prensa internacional como “el peor esquiador” del mundo, tiene una página web: adriansolano.com.

Se desconoce con exactitud si el portal digital pertenece al deportista. Sin embargo, la página recoge su información general, sus redes sociales y detalles sobre la polémica durante la prueba de sprint en el Mundial de Lahti, en Finlandia.

La plataforma digital se presenta en los idiomas inglés y francés. Además enlaza a los visitantes a otra página para comprar por Internet gorros que llevan bordado su nombre junto al logo distintivo de Solano.

El atleta se dio a conocer tras la difusión de un video en el que se aprecia su desempeño a trompicones desató la mofa de algunos compatriotas.

Solano fue el último entre 156 esquiadores, a 10 minutos del líder en sprint.

“Lo de Adrián Solano no es admirable, no es loable, no es digno así haya dado lo mejor de sí. El deporte merece respeto y el país también”, escribió un usuario de Twitter.

Aunque él parece no darle importancia a estos dichos, señaló que tiene “invitaciones para entrenar en Rusia, Bélgica, Polonia y Finlandia”.

“Mañana orgullosamente regreso a Venezuela. Sé que no tengo la preparación y características de un atleta de esquí profesional, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, había dicho tras su fracaso.

Vía ElNacional/www.diariorepublica.com