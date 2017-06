Así se ve “La Mujer Maravilla” sin maquillaje

Si viste La Mujer Maravilla, que seguramente es así porque casi casi todo el mundo ya la ha visto, te habrás dado cuenta de que es realmente maravillosa. Pero todo cobra un nuevo sentido, mucho más real y honesto, cuando conoces a Gal Gadot, la espectacular israelí que encarna a la súper heroína en la gran pantalla.

Además de talentosa y muy hermosa, Gadot es de esas estrellas que no están alejadas en el firmamento sino que por el contrario, mantienen sus pies bien pegados sobre la tierra, cosa que la hace más atractiva.

La actriz de 32 años publicó un par de fotos en su cuenta de Instagram en la que luce completamente sin maquillaje, “cara lavada”, desafiando todos los rigores que ha impuesto Hollywood por tanto tiempo. Mostrándose natural y más hermosa que nunca sin el efectismo del maquillaje o el retoque fotográfico.

Sleepless night , colic 3 months old baby and an early wake up by my 5 year old. Went to the garden to get some fresh air with my coffee to help me wake up and now watching The Cat In The Hat with my daughter. It always amazes me how the most simple things are the ones to make us the happiest . 📸 taken by my other sleepy half @jaronvarsano 😊😳😴😘👶🏼👧🏼❤🍭👻 Una publicación compartida de Gal Gadot (@gal_gadot) el 17 de Jun de 2017 a la(s) 10:08 PDT

“Noche sin dormir. Cólicos, bebé de 3 meses y otro de 5 años que se levantó temprano. Vine a mi jardín a respirar un poco de aire fresco con mi café para ayudarme a despertar y a estar lista para ver The cat in the hat con mi hija”, fue el texto que acompañó al close up en donde luce pecas y el bello rastro del desvelo.

Nada glamorosa, pero increíblemente empática y original, algo que siempre nos ha encantado de Gal.

Además del selfie, también publicó una imagen junto a su esposo desde hace 10 años, quien la homenajeó luciendo una camiseta con la figura de la mujer maravilla bajo el lema de “mi esposa”.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com