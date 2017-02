Después de 10 años volvió a nevar en un volcán

El volcán conocido como “Nevado del Ruiz” es el que se encuentra más al norte dentro del cinturón volcánico de los Andes, en Colombia. Está formado por muchas capas de lava que se alternan con ceniza volcánica endurecida y otros fragmentos sólidos de material volcánico.

Activo por alrededor de dos millones de años, este volcán es parte del Parque Nacional Natural Los Nevados, que incluye además los Nevados del Tolima, Santa Isabel, El Cisne y Quindío, cubiertos por glaciares que han ido disminuyendo a causa del calentamiento global.

Aunque es muy conocido como destino turístico, recientemente el volcán ha sido noticia no por sus visitas si no por la nieve que cayó sobre él; algo que no sucedía hace alrededor de 10 años.

La nieve también cubrió gran parte del parque, llegando a cubrir el ecosistema con una capa de hielo de alrededor de 5 centímetros de espesor.

¿Por qué es algo para celebrar?

Además del espectáculo natural que produce la caída de la nieve en este paraíso natural, este fenómeno meteorológico se había convertido en algo muy inusual en la zona. Gran parte de la responsabilidad de esto está en el cambio climático que también ha generado que mermara la cantidad de nieve en las alturas. De esta manera, el hielo que alguna vez cubrió gran parte de la montaña, ahora se encuentra disperso en pequeñas cantidades y solo en la parte más alta.

Los investigadores reseñaron que esto fue significativo para beneficiar el ecosistema de los glaciares que se han debilitado últimamente por el fenómeno de “El niño” en Colombia. Aun así, no es determinante en la desaceleración del deshielo que sufre ese lugar. “Tenemos que decir que para poder establecer una formación de hielo, es necesario que esta condición se mantenga por un buen lapso de tiempo“, explicaron desde Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia).

Vía La Bioguia/www.diariorepublica.com