EN FOTOS: Así se desarrolló el eclipse solar del siglo

La tarde de este lunes se pudo apreciar el eclipse solar del siglo, que recorrió el continente desde el mediodía, comenzando por los Estados Unidos.

El eclipse solar que ocurrió este lunes de forma parcial en países de América Latina y de forma total en Estados Unidos, se observó en Venezuela desde las 2:28 de la tarde y culminó a las 4:53 de la tarde.

Su punto máximo apreciable en Caracas fue a las 3:15 de la tarde, cuando la cobertura del Sol fue del 53,15%, informó el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Ivic).

El ministro para Ecosocialismo y Aguas, Ramón Velásquez, publicó en su cuenta de Twitter imágenes del fenómeno observado desde Caracas.

You probably saw #SolarEclipse2017 from Earth…but what did it look like from space? Check out these @Space_Station views: pic.twitter.com/6uPdyRFbXs

— NASA (@NASA) 21 de agosto de 2017