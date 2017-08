Estas son las 5 cosas que hacen las personas más exitosas del mundo

Las personas más exitosas del mundo tienen hábitos que tu puedes adoptar y así lograr todo lo que te propones. A continuación 5 consejos que pueden brindarte resultados positivos en tus planes.

1. Despertarse temprano

Cuando te levantas temprano, tu mente tiene mucha más claridad y una mejor capacidad de llevar a cabo las cosas. Tu energía está recargada al 100% y tu mente se encuentra despejada y descansada.

Al adquirir el hábito de levantarte, por ejemplo a las 5 de la mañana; tu mente se adaptará fácilmente a cumplir con los deberes más importantes en primer lugar.

Como todo, puede ser difícil al principio, pero es cuestión de constancia, disciplina y también de organización, para que cuando te levantes tengas algo productivo para hacer y no permitas que te invada el sueño.

2. Llevar registro del progreso

Alguien exitoso sabe muy bien la importancia de llevar registro de cada cosa que pasa, tanto de las cosas que han resultado bien como de las que han significado dificultades y enseñanzas.

Incluso, es muy común verlos con una agenda en donde van comentando paso por paso todas las cosas que necesitan para lograr sus objetivos y, consecuentemente, por ello lo logran.

3. Hacer ejercicios

El ejercicio ayuda a que el cuerpo esté en armonía con la mente. Ambos tienen que engancharse en esta armonía para que se produzcan verdaderos resultado, una mentalidad increíble, de éxito y abundancia.

Evidentemente nuestro cuerpo es la herramienta con la cual nos enfrentamos al mundo y nos permite todos los días tomar decisiones para alcanzar el éxito.

4. Desconectarse conscientemente

Muchas personas famosas se toman un día a la semana, o una semana del mes, e incluso un mes del año; para irse a un lugar en donde no haya internet, no haya líneas telefónicas, no haya cómo comunicarse con el mundo, y así se desconectan por completo de todo.

Esto les permite estar en contacto consigo mismos y con su propia mente. Esto, curiosamente siempre genera grandiosas ideas.

5. Enfocarse en una sola cosa a la vez

Todos queremos sentirnos que somos capaces de hacer múltiples tareas a la vez. En algunos ámbitos es posible, pero cuando se trata de llevar a cabo tus objetivos y metas personales, realmente no es tan sencillo. Prácticamente todos los estudios que se han realizado sobre la productividad, nos dicen que cuando nos enfocamos en una sola cosa a la vez, el rendimiento aumenta al máximo.

Ya lo sabes, no permitas que tus años se pasen al azar. Mejor planea estratégicamente cómo adquirir este tipo de hábitos poderosos, y garantiza el triunfo en tus proyectos de vida.

Vía Globovisión/www.diariorepublica.com