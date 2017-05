Este tren chino pasa por en medio de una zona urbana de una manera muy particular

El transporte público es uno de los mayores desafíos para quienes se dedican al diseño urbano. El diseño de los caminos y estaciones para los trenes o subterráneos es tal vez lo más difícil a la hora de pensar una ciudad, y es aún más complicado cuando tiene que agregarse a una que ya está en pie y funcionando.

Por eso, pensar una manera de que el tren llegase a la ciudad de Chongqing, en China, era algo bastante complicado. Chongqing está prácticamente cubierta de rascacielos residenciales en los que viven miles de personas, y no existían espacios adecuados para que pasara el tren, ni para construir una estación.

Eso pensaban los ciudadanos y las autoridades, hasta que alguien tuvo una gran y poco usual idea. Ahora, el tren de Chongqing pasa por en medio de una torre de departamentos.

Para construir la particular estación de ferrocarriles que está dentro de un enorme edificio, los ingenieros ferroviarios llegaron a un acuerdo con los propietarios de los apartamentos. La primera opción era que el tren pasara entre las montañas, pero cuando la construcción ya estaba en marcha, descubrieron que no era posible. En el área urbana de Chongqing viven 30 millones de personas (como si toda la población de Perú o de Venezuela habitara en una sola ciudad), y en cada edificio viven miles. Por eso, rápidamente los constructores se dieron cuenta de que expropiar un edificio y tirarlo abajo para que pasara el monorriel no era una opción. Para que el tren pudiera pasar por el medio del edificio, fue necesario expropiar de todas formas algunos apartamentos, pero solo los ubicados entre el 6° y el 9° piso.

¿Cómo afecta el tren a los habitantes? Al contrario de lo que pudiera pensarse, el tren no desvalorizó el edificio por el que pasa. Al contrario, el valor de los apartamentos ha aumentado, porque ahora están mucho más cerca de la conexión del transporte público (cuya estación está nada menos que dentro del edificio). Otro de los posibles problemas era el ruido. La contaminación acústica es un problema serio que afecta la salud de las personas e incluso causa 10.000 muertes al año, así que era algo que debía tenerse en cuenta. Pero se garantizó que el tren solo generara 60 decibelios de media. De todas maneras, quienes viven en los pisos inmediatos pueden verse algo perjudicados.

Los ingenieros y arquitectos quedaron muy satisfechos con el trabajo. “Hicimos este proyecto en conjunto con los propietarios. Una vez que garantizamos que no habría ruido, las propiedades no sólo no bajaron de valor, sino que se revalorizaron, porque es muy conveniente tener una estación de tren en tu mismo edificio para movilizarse a cualquier parte”, comentó Yuan Cheng, el responsable de transporte de la ciudad.

