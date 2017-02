Las 10 celebridades que no le dejarán su fortuna a sus hijos

odo indica que una de las mejores formas de conseguir satisfacción personal es logrando las metas por mérito propio, y así lo creen estos famosos que no le dejaran herencia a sus hijos o al menos solo será un pequeño porcentaje, para que estos puedan emprender una vida llena de comodidades y lujos a base de su propio esfuerzo.

1. Mark Zuckerberg

Mark y su esposa, Priscilla Chan, donarán el 99% de sus acciones de Facebook a su fundación y no a su hija.

2- Elton John

Dejará a sus hijos en un buen estado económico, pero piensa que es horrible darle a los niños una cuna de oro y una vida llena de tantos lujos por lo que aún se desconoce que hará con toda su fortuna valorada en 280 millones de dólares.

3- Bill Gates

Sus hijos recibirán una gran educación y algo de dinero pero tendrán que ir hacer sus propias carreras, el fundador de Microsoft dejará 10 millones de dólares para cada uno y el resto de su fortuna será destinada a la fundación Bill y para Melinda Gates.

4- Simon Cowell

El directivo británico de la compañía musical Sony, dejará su dinero a una fundación de caridad, probablemente para perros o niños.

5- Nigella Lawson

No dejará su fortuna a sus hijos ya que piensa que a las personas le arruina no obtener su propio dinero y aunque discute con su esposo Charles, porque él cree que el dinero se debe dejar a los hijos, ella está decidida en no hacerlo.

6- Jackie Chan

Dejará su fortuna de 350 millones de dólares a la caridad, el actor es embajador de Goodwill y ha tenido historia con las donaciones de caridad a lo largo de su carrera.

7- Gene Simmons

Ha empujado a sus hijos a salir al mundo y descubrirlo por su propio esfuerzo. En una entrevista el integrante de Kiss expresó: “En términos de herencia, van a tener lo suyo, pero nunca serán ricos con mi dinero, porque cada año tendrán que salir de su cama e ir a trabajar y forjar su futuro”.

8- George Lucas

El cineasta estadounidense dejará la mayoría de su riqueza para mejorar la educación,ya que asegura que es esencial para la supervivencia de la raza humana.

9- Andrew Lloyd Webber

Gran parte de su fortuna irá a la caridad, pues no está de acuerdo que ningún niño reciba tanto dinero de un día para otro porque no tendrá incentivo de trabajar.

10- Ted Turner

El fundador de la cadena internacional de noticias CNN, reveló en una oportunidad que al momento de morir toda su riqueza pasará virtualmente a la caridad y que sus hijos deberán esforzarse con metas muy altas para obtener su propio dinero como lo realizó é

Vía N24/www.diariorepublica.com