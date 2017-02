Murió mujer con anorexia que rechazó la alimentación forzada

Una mujer anoréxica y bulímica falleció tres meses después que un juez en Nueva Jersey le otorgó el derecho a rechazar la alimentación forzada, se conoció el miércoles.

Su abogado, Edward D’Alessandro Jr., le dijo al Daily Record of Parsippany (http://dailyre.co/2mcr7Zc ) que la mujer de 30 años identificada solamente como Ashley G. murió el lunes en el Centro Médico de Morristown.

D’Alessandro dijo que le alegra que la mujer no sufra más, pero que siente una “profunda tristeza” por el hecho de que la ciencia moderna y los esfuerzos de una familia amorosa no pudieron “superar ese problema”.

La fiscalía estatal había argumentado que la mujer no era competente mentalmente y debía ser alimentada por la fuerza.

Pero en noviembre, el juez Paul Armstrong rechazó el argumento, concluyendo que la decisión de la mujer tenía el respaldo de sus padres y profesionales de salud. El juez ordenó que la mujer recibiera cuidados para aliviar el dolor.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com