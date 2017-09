Capriles respaldó decisión de la MUD de no participar en reunión con Gobierno

El gobernador de Miranda, Henrique Capriles, respaldó la decisión que tomó la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de no participar en la reunión pautada para este miércoles en República Dominicana para entablar un proceso de diálogo entre el Gobierno nacional y la alianza opositora.

“El vocero de la MUD, nuestro diputado Luis Florido, planteó cuáles son la razones del por qué no se va a participar en esa reunión. Yo como venezolano, no como servidor público o político, al igual que el resto de los venezolanos, no queremos más pérdida de tiempo y que esto se convierta en otra burla a los venezolanos. La situación del hambre en el país es crítica, la situación económica se deteriora semanalmente. El país necesita una solución en la que la gente pueda tener claro cuál es el panorama y para mi ese panorama es que el pueblo pueda votar libre y democráticamente para cambiar al gobierno”, dijo, en una nota de prensa.

Reiteró que el hecho de participar en las elecciones regionales, no significa reconocer a las autoridades del Consejo Nacional Electoral, por lo que invitó al pueblo venezolano a ejercer su derecho al voto el 15 de octubre.

“Cuando pagamos el impuesto, que es un deber de cada ciudadano, no estamos legitimando a las autoridades del Seniat. Cuando solicitamos un documento de identificación no reconocemos a las autoridades del Saime, o cuando acudimos a un hospital no legitimamos al director de ese centro de salud. Votar es un derecho que está en la Constitución y tenemos que ejercerlo. Vamos a ir a unas elecciones con un CNE cada vez peor, pero el voto es una forma de protestar y debemos luchar en todos los tableros”, expresó.

Asimismo, condenó la detención de Juan Carlos Sosa Marquina, hermano del diputado de la Asamblea Nacional y candidato a la Gobernación de Vargas de la Unidad, José Manuel Olivares, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y de la Dirección Nacional de Contra Inteligencia Militar (DGCIM)

“Eso es un atropello, una arbitrariedad contra el hermano del diputado y futuro gobernador de Vargas, José Manuel Olivares. Esto es una forma de amedrentamiento, porque si hay un estado en donde están las cosas para cambiar, ese es Vargas. En esa entidad se acabando el tiempo de corrupción para que llegue el tiempo del progreso y haya un gobernador que luche por los veragüenses. El lunes, en el Zulia, expresé que la elección del 15 de octubre consiste en elegir a líderes luchadores de cada estado para que contribuyan con el cambio político en todo el país”.

“Entendemos el desánimo y la desesperanza, pero no podemos permitir que nos quiten el motor de la esperanza. Yo no soy candidato, pero le pido a la gente que no le regale su voto al gobierno. Si no vota, va un vivo y vota y firma por usted. La mejor forma de protestar, de castigar al gobierno, es votando”, concluyó.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com