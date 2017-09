EE UU: Al menos 5 millones de personas evacúan Florida ante la llegada del huracán Irma

Florida le pedido a 5,6 millones de personas que evacúen antes de la llegada del huracán Irma, lo que representa más de una cuarta parte de la población del estado, según funcionarios estatales de emergencias.

Andrew Sussman, administrador del programa estatal para huracanes, dijo el viernes que ese total incluye a gente que vive en toda la mitad sur del estado, así como los que radican en otras partes de Florida en viviendas de calidad inferior, a los que también se les pidió que se vayan debido a la peligrosa tormenta que azotará la entidad este fin de semana.

Florida es el tercer estado más habitado del país, con casi 21 millones de personas, según el censo federal.

Desde hace días, el gobernador Rick Scott ha estado exhortando a los habitantes a que se vayan, en especial los que radican en áreas costeras que podrían inundarse debido al fuerte oleaje que se espera por la llegada de Irma.

___

16:30

El operador de dos plantas nucleoeléctricas de Florida dice que serán apagadas mucho antes de que el huracán Irma toque tierra.

Eric Silagy, presidente de Florida Power and Light, dijo el viernes que la compañía cerrará las plantas de Turkey Point y St. Lucie 24 horas antes de que lleguen los vientos huracanados. Turkey Point está ubicada al sur de Miami, en Homestead. St. Lucie está en la costa este del estado.

Silagy dijo que las dos plantas son de las estructuras más fuertes del mundo y están revestidas de una capa de cemento de 1,8 metros (seis pies) de espesor reforzada con acero. Las plantas también tienen varios sistemas de seguridad y están elevadas, a unos 6,1 metros (20 pies) sobre el nivel del mar como protección contra inundaciones y marejadas.

El huracán Andrew azotó Turkey Point directamente en 1992.

Silagy dijo que las autoridades “no correrán ningún riesgo”.

___

16:20

El total de las fatalidades que va dejando Irma subió a 22 el viernes, mientras la tormenta continúa su recorrido destructivo por el Caribe.

Las muertes incluyen 11 víctimas en San Martín y San Bartolomé, cuatro en las Islas Vírgenes estadounidenses y otras cuatro en las Islas Vírgenes británicas. Barbuda, Anguila y Barbados también registraron un muerto cada una.

Se prevé que el total de muertos aumente cuando los socorristas lleguen a algunas de las áreas más afectadas.

Irma se degradó el viernes por la mañana de categoría, de 5 a 4, pero todavía era temible. Tenía vientos de 250 kph (155 mph) mientras avanzaba por la costa norte de Cuba.

___

15:35

El presidente Donald Trump dijo el viernes que Estados Unidos está “preparado al máximo” para enfrentar los efectos del huracán Irma, que habrá de tocar tierra en las costas de Florida el fin de semana.

Trump habló brevemente con reporteros antes de abordar el helicóptero oficial que lo llevaría a Camp David para pasar el fin de semana. “Con suerte todo saldrá bien”, dijo.

Aunque tuvo dificultades para escuchar las preguntas que le gritaban los reporteros, el mandatario dijo que si bien el huracán es peligroso, Estados Unidos está preparado para enfrentarlo.

___

13:20

El presidente Donald Trump afirmó el viernes que el huracán Irma “es una tormenta con un increíble histórico potencial destructivo”.

En un video publicado en Facebook, Trump exhortó a los residentes de Florida que estén en la ruta de Irma que estén alertas y sigan las recomendaciones de todas las autoridades.

La tormenta continúa siendo una amenaza poderosa para Florida y la costa sureste del Atlántico.

El presidente dijo que su gobierno está haciendo todo lo que puede para ayudar con los preparativos en casos de desastre y que Estados Unidos “está unido” para enfrentar la tormenta.

“Sobreviviremos y volveremos a estar más fuertes que nunca”, agregó.

___

13:00

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Gimenez, dijo el viernes que más de 660.000 residentes del condado deben evacuar sus casas y buscar un refugio a prueba de huracanes, mientras Irma se acerca a Florida. El condado planea abrir 43 refugios, que albergarían a más de 100.000 personas para el viernes por la noche. Eso incluye personas que viven en la calle.

Según el Fideicomiso del Condado de Miami-Dade para Desamparados, hay más de 1.000 personas que viven en las calles de Miami, y solo 300 han sido evacuadas hasta ahora. Muchas de ellas se refugiaron en albergues voluntariamente, pero otras tienen que ser detenidas conforme la “Ley Baker”, que permite que policías den alojamiento en contra de su voluntad a gente con enfermedades mentales.

The Associated Press fue testigo cuando un policía esposó a un hombre mientras las fuerzas del orden estaban evacuado un parque frente al mar. Otro hombre no quiso evacuar el lugar, hasta que la policía lo amenazó con hospitalizarlo.

Ron Book, representante del fideicomiso, dijo que todo aquel que se quede en la calle cuando pase el huracán podría morir.

___

12.30

Olas de cinco metros rompieron parte de los contenes de la avenida litoral de Baracoa, en el oriente cubano. Se reportaron allí unos 20.000 evacuados y se evaluaban los daños.

Hubo lluvias intermitentes en Santiago de Cuba y llegaron los primeros vientos a la localidad de Remedios en Villa Clara, a donde brigadas aseguraban comercios con tablas y la población se aprovisionaba de alimentos y agua.

A medida que Irma se va trasladando por el norte de la isla hacia el oeste, las provincias centrales incluyendo La Habana –la capital del país y la ciudad más poblada– fue puesta en alerta pues se espera marejadas en las zonas bajas.

___

12:15

La división de manejo de emergencias de Florida dice que casi 6.000 personas ya se encuentran en refugios a la espera del huracán Irma.

La mayoría de los evacuados se encuentran en refugios en los condados de Broward y Miami-Dade, donde se esperan vientos de categoría 4 el fin de semana.

Otros floridanos que huyen de Irma han transformado las autopistas de Atlanta, Georgia, en cintas de luces rojas, y en algunos lugares el tráfico apenas se mueve.

___

12:00 pm

Una veintena de pequeñas comunidades rurales de República Dominicana permanecían incomunicadas el viernes debido a inundaciones y desbordamientos de ríos provocados por las lluvias del huracán Irma.

El director del Centro de Operaciones de Emergencias, José Manuel Méndez, advirtió que según los reportes de meteorología, las lluvias asociadas al meteoro continuarán en regiones de montaña, por lo que se esperan más inundaciones durante el día y el fin de semana.

Poco más de 10.000 personas, en su mayoría de la región norte del país, permanecen en albergues a la espera de que pase el peligro.

___

10:30

Irma transitaba el nordeste de la provincia de Holguín y Ciego de Ávila en Cuba a unos 26 kilómetros por hora. Reportes de la Estación Meteorológica de Punta de Maisí en el oriente de la isla indican que se habían mostrado inundaciones costeras con olas de entre cuatro y cinco metros.

En los Cayos de la zona central del país, un importante polo turístico, fueron evacuados más de 4.000 viajeros principalmente canadienses e ingleses a quienes se trasladó a Varadero.

También se desmontaron paneles solares y se protegió la infraestructura. Un helicóptero se llevó los delfines del balneario hacia Cienfuegos.

___

9:10

Para toda una generación en el sur de Florida, el huracán Andrew era la definición misma de una tormenta colosal.

Para los que conocieron las secuelas devastadoras, el huracán Irma luce mucho más peligroso en todo sentido.

El veterano especialista en huracanes Bryan Norcross, del Weather Channel, el impacto de Irma en Florida comparado con el de Andrew será mucho maro, “un fenómeno de un nivel completamente distinto”.

Kate Hale, la jefa de emergencias del condado Miami-Dade, dice que nadie sería capaz de inventar un escenario peor que el de Irma. Sumado a las inundaciones de Harvey y los incendios forestales en el oeste, el impacto sobre la economía nacional es “potencialmente pasmoso”.

___

04:55

El huracán Irma se debilitó el viernes para convertirse en una tormenta de categoría 4 mientras avanzaba por el Caribe camino de Florida, aunque seguía siendo un poderoso huracán.

Los vientos máximos sostenidos de Irma remitieron a cerca de 250 kilómetros (155 millas) por hora, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. La agencia veía probables más variaciones en la fuerza del meteoro durante uno o dos días, pero esperaba que conservara la categoría 4.

Justo antes de las 5 de la madrugada EDT del viernes, el huracán tenía su centro unos 90 kilómetros (55 millas) al noroeste de la isla de Great Inagua y 795 km (495 millas) al sureste de Miami.

___

03:15

El huracán Irma golpeó las islas de Turcos y Caicos el viernes de madrugada, mientras la temible tormenta de categoría 5, que ha dejado un rastro de destrucción con al menos 11 muertos, seguía avanzando hacia Florida.

Se esperaba que Turcos y Caicos sufrieran olas de hasta 6 metros (20 pies). Las comunicaciones quedaron cortadas cuando la tormenta se abatió sobre las islas y el alcance de la devastación no estaba claro en un primer momento.

En el sur de Florida se emitieron las primeras alertas de huracán, mientras el estado se preparaba para lo que podría ser un impacto catastrófico el fin de semana. Siguiendo la estela de Irma llegaba José, que se esperaba pasara sobre algunas de las islas más afectadas por Irma.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com