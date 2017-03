Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Conoce 13 mujeres que cambiaron la historia

El Día Internacional de la Mujer se celebra, como cada año desde hace más de un siglo, este 8 de marzo. Y como en otras ocasiones, Google ha querido conmemorar este día con un doodle que recuerda a 13 mujeres pioneras “que allanaron el camino para poder llegar hasta donde hoy estamos”, según el propio buscador. La protagonista de la imagen es una niña que viaja en el tiempo mientras su abuela —antes de acostarse—, le cuenta las historias que vivieron estas increíbles mujeres a lo largo del tiempo por todo el mundo: desde pintoras a médicos, pasando por astronautas e inventoras.

Entre las mujeres homenajeadas más conocidas podemos encontrar a la pintora mexicana Frida Kahlo, cuya vida estuvo marcada por el dolor y la tragedia causados por el accidente que sufrió a los 18 años. Kahlo acabó con la columna vertebral y la pelvis destrozada, sin la posibilidad de tener hijos, con secuelas por las que tuvo que ser operada varias veces, y con dolores que le acompañaron el resto de su vida. Sin embargo, fue ahí donde empezó a pintar. Frida es recordada como una mujer valiente y fuerte, lo que no impidió que expresara siempre sus dolores y angustias a través de su arte. El autorretrato no solo fue su estilo y su manera de expresar lo que sufría, sino también una ruptura con la imagen cuidada de mujer: se representaba sin tratar de disimular sus cejas pobladas y su ligero bigote.

Pero Frida Kahlo no es la única mujer homenajeada este 8 de marzo. La argentina Cecilia Grierson, nacida en 1859, es otra de las protagonistas de este doodle, destacando por ser la primera mujer en obtener un título de medicina en su país. Además de médica, Grierson también se dedicó al ámbito del activismo y también fue inventora y reformista.

De todas las nacionalidades y de todas las especialidades, este Día Internacional de la Mujer recuerda los grandes logros de mujeres de todo el mundo. Por ejemplo, Lotfia El Nadi, la primera piloto egipcia de la historia. Con tan solo 26 años, y pese a la oposición de su padre, consiguió inscribirse en la escuela de aviación y obtuvo la licencia de piloto. Su primer vuelo lo realizó entre las ciudades de El Cairo y Alejandría y ella misma afirmó que “aprendió a volar porque amaba ser libre”.

También la arqueóloga turca Halet Çambel, que fue la primera mujer musulmana en competir en unos Juegos Olímpicos (Berlín 1936); y la soviética Olga Skorokhodova, que dedicó su vida al desarrollo de la educación de personas ciegas y sordas tras quedarse ella misma sin la vista y el oído a causa de una meningitis, son otras de las protagonistas de este 8 de marzo.

La astronauta estadounidense Sally Ride es otra de las mujeres pioneras que el buscador ha querido homenajear en este Día de la Mujer 2017. Sally se convirtió en la primera mujer de su país en viajar al espacio, tras presentar su candidatura a la NASA después de enterarse por la prensa de que la agencia espacial necesitaba nuevos astronautas.

Y del espacio, al deporte: la francesa Suzanne Lenglen se convirtió en la campeona de tenis más joven del circuito profesional y gracias a su influencia mediática consiguió que el tenis dejara de ser una actividad minoritaria. Desde 1997, la segunda pista del estadio Roland Garros lleva su nombre.

Probablemente, de todos los logros de las mujeres en los últimos 100 años, el derecho al voto sea uno de los más importantes. Por eso no podía faltar una sufragista en este homenaje: la afroamericana Ida Wells-Barnett, cofundadora de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, se dedicó a la defensa de los derechos civiles y, en concreto, en el apoyo a los derechos relativos a las mujeres. Una de sus acciones dentro del movimiento sufragista fue el de oponerse a la idea de que negros y blancos fueran segregados por razón de sexo.

La inglesa Ada Lovelace, otra de las pioneras homenajeadas en este Día de la Mujer, fue la primera persona en programar en el mundo de la computación, incluso antes de que se fabricara el primer ordenador. Lovelace se dio cuenta de que una computadora podía llegar a representar no solo números, sino también entidades genéricas como palabras o notas musicales.

Quizás poco conocida fuera de sus fronteras, la coreana Lee Tai-Young se convirtió en la primera mujer que se dedicó a la abogacía de manera profesional en su país, llegando a ser la primera mujer en ostentar el cargo de juez en Corea, y ayudando a las mujeres a mejorar su estatus jurídico en aquella época.

En el ámbito de la música, Google ha querido reconocer la labor de la cantante y activista sudafricana Miriam Makeba, que se convirtió —gracias a su talento musical— en una de las artistas más reconocidas de su país a finales de la década de los cincuenta. Sin embargo, la persecución en su país a causa del apartheid, la hizo emigrar a Estados Unidos. Y también ha querido destacar el papel de la bailarina y coreógrafa india Rukimini Devi, quien popularizó el Bharata Natyam, un baile tradicional indio. Ella y su marido fundaron la Academia Kalakshetra de danza y música en la ciudad de Chenai, al sur del país, en 1936.

Para acabar, Lina Bo Bardi, nacida en Italia en 1914, pasó gran parte de su vida en Brasil, y llegó a convertirse en una de las arquitectas más reconocidas del mundo, dejándonos algunos de los edificios más icónicos de Brasil, como el Museo de Arte de Sao Paulo.

La primera convocatoria del Día de la Mujer tuvo lugar en 1911 en algunos países europeos, como Alemania o Dinamarca, tras varios sucesos que pusieron de relieve las pésimas condiciones de trabajo de las mujeres. Uno de los sucesos más simbólicos, aunque no el único, se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando unas 149 personas, la mayoría mujeres, murieron en el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva York. Más de dos décadas después, en 1936, España también se adhirió a esta celebración, pero no fue hasta 1977 que se extendió al resto del mundo. Ese año la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 8 de marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional.

