Huracán María se aleja de costas de República Dominicana sin causar mayor impacto a destinos turísticos

Huracán María se aleja de co ...

El huracán María continúa moviéndose hacia el noroeste, alejándose de las costas de República Dominicana, sin generar mayor impacto en la industria turística del país. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantiene la alerta de huracán para la costa norte del país, que incluye destinos como Puerto Plata, Sosúa, Cabarete y Samaná. Se espera que las condiciones climáticas mejoren a partir de la noche de hoy.

“En la zona norte la situación está bajo control a pesar de lluvias intermitentes y de vientos moderados que han causado la caída de algunos árboles. Hemos realizado un recorrido por el área y pudimos constatar que la infraestructura hotelera no ha sufrido ningún daño y que los servicios de electricidad y agua funcionan sin problema. Las carreteras están operativas y el Aeropuerto Gregorio Luperón no fue afectado”, comentó Julio Almonte, Viceministro de Turismo de República Dominicana para la Zona Norte.

En cuanto a los aeropuertos de Punta Cana, La Romana y Presidente Bosch en Samaná, el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ordenó la reanudación de operaciones el día de hoy. Se espera que el itinerario de vuelos en el país regrese a la normalidad en las próximas horas.

Por su parte, el sector hotelero activó los protocolos de manejo de huracanes desde la semana pasada para afrontar cualquier efecto de la tormenta. “Hasta el momento no se reporta ningún daño de importancia en los destinos turísticos del país. Hay cuadrillas de limpieza y jardinería operando para reparar algunas cosas que el viento y la lluvia han afectado, pero afortunadamente no hay nada que los protocolos actuales y los procedimientos establecidos no nos hayan ayudado a afrontar”, dijo Joel Santos, presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES).

El presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo del Este (ASOLESTE), Ernesto Veloz, comentó que “la infraestructura hotelera de Punta Cana no sufrió daños de consideración, sólo lo normal para vientos y lluvias de esta naturaleza. Los servicios en los hoteles se están brindado con total regularidad. En conjunto con el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR), hemos recorrido el área verificando el estado de las vías y el restablecimiento del servicio eléctrico en zonas afectadas”.

Por otro lado, Juan Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (AHETSA), comentó que “Samaná no reporta problemas mayores y el tránsito vehicular en la Autopista del Nordeste y el Boulevard del Atlántico es normal. La infraestructura hotelera de la zona no tuvo daños significativos, el servicio eléctrico fue reestablecido en una de las zonas que había sido afectada y el malecón presenta algunas inundaciones que se solucionarán en las próximas horas”.

Para el Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR), el bienestar y la seguridad de nuestros visitantes es prioridad. Por lo tanto, nos mantendremos vigilantes y alertas de la situación hasta que finalice el paso del huracán por el Caribe y estaremos brindando actualizaciones según se requiera.

Nota de Prensa/www.diariorepublica.com