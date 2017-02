No hay consenso entre países de la región para sustituir a Samper en Unasur

Los doce países integrantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se preparan para elegir, en unas tres semanas, a un nuevo secretario general.

El colombiano Ernesto Samper, quien estuvo en el cargo desde el 22 de agosto de 2014, se despidió el pasado martes 31 de enero, luego de dos años y cinco meses. Su labor al frente del organismo fue reconocida internacionalmente por su posición de conciliador y defensor de la paz regional; mientras que otros, especialmente en Venezuela, lo cuestionaron por su acercamiento con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Tras la salida de Samper no hay consenso entre las naciones para nombrar a un sucesor, por lo que se fijó a finales de enero un plazo de un mes para volver a reunir a los cancilleres y debatir los nombres que presentarán a los presidentes.

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, señaló que los nombres que se manejan “no los podemos adelantar porque entonces estaríamos torpedeando el proceso de consultas que hemos activado entre los cancilleres para, en el lapso de un mes, tenerle una propuesta a los presidentes”. Sobre las características dijo que debe tener “un perfil acorde con la representatividad de la Unasur” y que “exprese el liderazgo de este bloque regional en el ámbito de la comunidad internacional”.

Por su parte, el canciller ecuatoriano, Guillaume Long, considera que debe ser “alguien que realmente haya tenido una posición internacional de prestigio, reconocido, que sea un interlocutor de los mandatarios”.

La tarea no parece ser fácil no porque no pueda ubicarse a la persona que reúna el perfil, sino porque la correlación de fuerzas políticas no es la misma de hace dos años y no resultará sencillo construir el consenso.

El catedrático de la Universidad de Pomona, en Estados Unidos, Miguel Tinker Salas, sostuvo que dados los cambios políticos que han ocurrido recientemente tanto en Argentina, como Brasil, Uruguay, Paraguay, Colombia, Perú, “la mayoría podría decidir por una persona muy conflictiva, lo cual podría llegar a ser el fin de Unasur”.

“Va a ser difícil encontrar a una persona tan equilibrada en su trato con los países de la región como Samper, que no solamente ha criticado a Donald Trump públicamente y llamado a la unidad, sino que también ha impulsado la paz y el diálogo en la región. Una persona que estaba dispuesta a enfrentarse a Estados Unidos, pero que a la vez impulsaba el diálogo entre las diversas fuerzas que existían, no solo en Venezuela sino también en el resto de América Latina. Buscar una figura que sepa tratar estos diversos temas de una forma que no sea partidista es lo más esencial”, opinó Tinker Salas sobre el sucesor del secretario saliente.

Mientras que Fernando Giraldo, docente investigador de la Universidad del Norte de Barranquilla, sostuvo que la persona a elegir debe ser más que un diplomático, un político que comprenda la complejidad del contexto actual de América Latina con el mundo, los problemas internos y prepararse para enfrentar en su momento la agresividad que provenga de los Estados Unidos, porque eso va a llegar tarde o temprano. Tiene que ser un personaje que comprenda la realidad y sea diplomático para comunicarse, es decir, no un ortodoxo radical de una diplomacia de micrófonos, agresiva”.

La elección de Donald Trump en la Presidencia de Estados Unidos crea condiciones para que se elija a una persona dispuesta a defender la región —interviene Tinker Salas—. “Lo que ha ocurrido entre Mexico y Estados Unidos obliga a Unasur a cerrar filas, impulsar la unión de la región y escoger un secretario que sea aceptable a todos”.

Aunque los cancilleres, reunidos en Quito, se negaron a ofrecer nombres, uno de los líderes que podría ganarse el consenso de los estados miembros es José “Pepe” Mujica, expresidente de Uruguay, aunque posiblemente sea Brasil quien objete su postulación por las críticas que hizo abiertamente al “golpe institucional”, como Mujica llamó a la destitución de Dilma Rousseff y designación de Michel Temer.

“Mujica está a favor de la izquierda pero también tiene una postura crítica frente a las inconsistencias de la izquierda”, agregó Giraldo.

Hasta ahora Mujica no ha mencionado nada sobre el tema, pero los analistas no visualizan a otra persona. El canciller ecuatoriano, Long, mencionó que no se descarta que sea un expresidente o un canciller.

“Ahorita se requiere de un secretario que resuelva también la orfandad en el liderazgo de Unasur, porque no se identifica bien cuál es el país que sustituya a Venezuela, que era el país que lideraba ideológica y políticamente al bloque, resulta que Venezuela no está ocupando el papel pero nadie lo ha sustituido. Samper no cumplió ese papel”, añadió Giraldo desde Colombia.

Los cancilleres tienen la tarea de presentar las propuestas con los nombres de los candidatos sucesores de Samper a los presidentes.

