Papa Francisco: Hay que hacer todo lo que se pueda por Venezuela, pero “con condiciones claras”

El papa Francisco aseguró que la Santa Sede está dispuesta a intervenir frente a la grave crisis de Venezuela, pero “con condiciones claras”, en declaraciones este sábado a bordo del avión papal que lo condujo a Roma desde Egipto.

El Papa recordó que “hubo una intervención de la Santa Sede” tras un pedido de cuatro ex presidentes iberoamericanos: Martín Torrijos, ex Presidente de Panamá; Leonel Fernández, ex Presidente de República Dominicana; José Luís Rodríguez Zapatero, ex Presidente de gobierno de España; y Ernesto Samper, ex Presidente de Colombia.

Lamentablemente, dijo el Papa, según información de ACI Prensa, que “la cosa no resultó. Y quedó ahí. No resultó porque las propuestas no eran aceptadas, o se diluían, era un sí-sí, pero no-no”.

Entre octubre y noviembre de 2016 se realizó un diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, con la mediación de los cuatro ex presidentes iberoamericanos, y con el acompañamiento del Vaticano.

A pesar de una serie de acuerdos, para noviembre las negociaciones habían llegado a un punto muerto.

En febrero de este año, el Arzobispo de Caracas, Cardenal Jorge Urosa, denunció que el gobierno venezolano “se ha burlado del Vaticano y se ha burlado de la Iglesia” porque hizo creer que quiere llevar adelante el diálogo para salir de la crisis, “pero luego toman una serie de medidas que van en contra”.

Desde inicios de abril, diversas manifestaciones multitudinarias pacíficas se han realizado en Venezuela, expresando su rechazo al carácter dictatorial del gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Las manifestaciones, violentamente reprimidas por el gobierno, han dejado como saldo más de 20 muertes y decenas de heridos.

El Papa Francisco dijo durante el vuelo que “todos conocemos la difícil situación de Venezuela, que es un país al que yo quiero mucho”, señaló Francisco y destacó que “sé que ahora están insistiendo, no sé bien de dónde, creo que de los cuatro presidentes, para relanzar esta facilitación y están buscando el lugar”.

“Yo creo que tiene que ser con condiciones ya, condiciones muy claras”, indicó, y lamentó que “parte de la oposición no quiere esto. Es curioso, la misma oposición está dividida, y por otro lado parece que lo conflictos se agudizan cada vez más”.

“Pero hay algo en movimiento. Estuve informado de eso, pero está muy en el aire todavía”.

Sin embargo, finalizó el Papa, “todo lo que se puede hacer por Venezuela hay que hacerlo, con las garantías necesarias, sino jugamos al ‘tintin pirulero’, y no va la cosa”.

