Tonga, Samoa y Nueva Zelanda celebraron la llegada del 2017 (VIDEOS)

Algunos países del pacífico ya celebran las fiestas de año nuevo.

La primera isla en celebrar la llegada del 2017 fue Polinesia, que pertenece al Estado de Kiribati y cuenta con tan solo cinco mil habitantes.

Minutos después se abrazaron en Samoa, Tonga y Nueva Zelanda, en este último destacan los tradicionales fuegos artificiales de la Sky Tower en Auckland, que deslumbraron a turistas y habitantes de la isla.

