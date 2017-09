Un millón de personas se quedan sin luz por Irma en Florida

Las autoridades de Florida informan el domingo que 1,1 millones de usuarios están sin electricidad mientras el huracán Irma impacta el estado.

Florida Power & Light Company detalló que de los afectados, 574.000 están en el condado Miami-Dade, 360.000 en Broward y 136.000 en Palm Beach.

___

9:00

Las autoridades de Florida informan que dos personas murieron en un choque frontal en el condado Hardee, donde hay lluvia y viento por el huracán Irma. Dijeron que por el momento desconocen si se debió a la tormenta y se encuentran investigando.

___

8:55

El Centro Nacional de Huracanes dice que el centro del huracán Irma podría impactar directamente en la región de Tampa-St. Petersburg, muy poblada, después de pasar por los Cayos como tormenta categoría 4.

La tormenta avanza lentamente, a 13 kilómetros por hora (8 millas por hora) y su rumbo podría cambiar. El ojo del huracán tiene 45 km (30 millas) de ancho.

___

8:45

Los médicos en Miami ayudaron a una mujer a dar a luz en su casa mientras el huracán Irma atravesaba el estado.

Las autoridades dijeron que no pudieron llegar a tiempo al vecindario de Little Haiti y tuvieron que auxiliar a la mujer por teléfono, dándole instrucciones. Los bomberos lograron llegar más tarde y llevaron a la madre y a su hija recién nacida a un hospital para ser atendidas.

___

8:20

Las autoridades en Florida pidieron a las persona que no disparen al aire mientras el huracán Irma atraviesa el estado.

En un tuit, la policía del condado Pasco pidió no disparar porque las balas “no harán retroceder a Irma y podría haber efectos colaterales muy peligrosos”.

___

7:55

El Servicio Meteorológico Nacional, con sede en Miami, emitió el domingo alertas de tornado para una amplia franja de los condados Monroe, Miami-Dade y Broward en el sur de Florida.

Las autoridades dicen que la banda de lluvia y tornados avanza rápidamente mientras el huracán Irma avanza por el territorio.

___

7:50

Las autoridades en Florida están pidiendo a las personas que decidan quedarse mientras pasa el huracán Irma que se queden en lugares cerrados hasta que pase la tormenta.

La pared norte del vórtice del huracán Irma llegó a los Cayos de Florida el domingo en la mañana con vientos de 145 kilómetros (90 millas) por hora.

___

7:05

La pared norte del vórtice del huracán Irma llegó a los Cayos de Florida. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, la pared norte del ojo del meteoro llegó al sur de los Cayos de Florida el domingo en la mañana.

La pared del ojo del huracán es una banda nubosa que rodea el vórtice y es la zona que registra los vientos más intensos y las lluvias más fuertes.

El aeropuerto internacional de Cayo Hueso registró vientos sostenidos de 80 kilómetros por hora (50 millas por hora), explicó el centro de huracanes.

___

7:00

Cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad en Florida por los fuertes vientos y lluvias del huracán Irma que azotan el estado.

El vórtice de Irma estaba ante la costa de Cayo Hueso a primera hora del domingo, pero lugares como Miami se veían afectados por los intensos vientos y los aguaceros.

Florida Power & Light Company dijo que unos 430.000 clientes estaban sin suministro eléctrico el domingo en la mañana. El condado Miami-Dade era el más afectado con unos 250.000 cortes. El condado de Broward registraba 130.000 y el de Palm Beach, más de 40.000.

La empresa dijo que desplazó a sus equipos y que estaba trabajando para recuperar el servicio lo antes posible.

___

6:30

Con el huracán Irma cada vez más cerca de Florida, los vientos asociados a la tormenta sacuden parte del estado.

En Cayo Hueso, Carol Walterson Stroud y su familia aguardaban al paso del meteoro en un departamento de la tercera planta de un centro para mayores.

Los vientos eran intentos, pero ella y su familia se encontraban bien, dijo Stroud a primera hora del domingo. “Por ahora estamos bien”, escribió en un mensaje de texto a un reportero.

A las 06:00 de la mañana, el centro del huracán de categoría 4 estaba a unos 50 kilómetros (30 millas) al sur de la isla.

Stroud, de 60 años, estaba acompañada por su esposo, su nieta y su perro. La familia tiene previsto salir en cuanto pase el ojo del huracán más tarde el domingo, explicó.

___

5:10

Irma gana velocidad a medida que su vórtice se dispone a cruzar la parte sur de los Cayos de Florida el domingo.

El huracán está centrado a unos 65 kilómetros (alrededor de 40 millas) al sur-suroeste de Cayo Hueso, en Florida, y se mueve en dirección norte-noroeste a cerca de 13 kilómetros por hora (ocho millas por hora).

Irma es un huracán de categoría 4 con vientos máximos sostenidos de aproximadamente 215 kilómetros por hora (130 millas por hora).

El Centro Nacional de Huracanes dijo que espera que se debilite, aunque seguirá siendo un potente meteoro en su avance sobre los Cayos de Florida y cerca de la costa oeste del estado.

Decenas de miles de personas se agolpan en refugios ante la llegada de un huracán que amenaza con dejar consecuencias catastróficas en la región.

___

2:10

El huracán Irma recuperó la categoría 4 en su avance hacia Florida, donde se teme que pueda tener efectos devastadores.

Los vientos máximos sostenidos del meteoro aumentaron a primera hora del domingo hasta 210 kilómetros por hora (130 millas por hora) y se espera que gane algo más de potencia durante su avance por el Estrecho de Florida hacia territorio continental.

El vórtice de Irma está a unos 115 kilómetros (70 millas) al sur-sureste de Cayo Hueso, Florida, y se mueve en dirección noreste a casi nueve kilómetros por hora (seis millas por hora).

___

1:40

Irma se acercaba a los Cayos de Florida con vientos máximos de 190 kmh (120 mph) a primera hora del domingo, mientras los meteorólogos controlaban un cambio crucial en su trayectoria que podría mantener a su feroz vórtice frente a la costa suroeste de Florida, sobre las cálidas aguas del Golfo de México.

Decenas de miles de personas refugiadas en albergues seguían las noticias sobre el cambio de rumbo de la tormenta hacia el oeste, que podría dejar a Tampa y Miami fuera de su potencialmente catastrófica trayectoria.

Pero esa variación de apenas unos kilómetros (millas) supone que St. Petersburg podría recibir su impacto directo, en lugar de su ciudad gemela, y más poblada, al otro lado de la Bahía de Tampa.

El frente de la enorme tormenta dobló palmeras y arrojó lluvias en el sur de Florida, dejando más de 170.000 viviendas y negocios sin electricidad mientras su vórtice avanzaba hacia Cayo Hueso.