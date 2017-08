Uruguay considera “inadmisible” una intervención de EEUU en Venezuela

El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, consideró “inadmisible” que Estados Unidos piense en realizar una intervención militar para solucionar la crisis política de Venezuela.

“Lo consideramos inadmisible, estar pensando en intervenciones militares en América Latina en el siglo XXI es algo realmente rechazable”, declaró este domingo Nin Novoa, según recogió hoy la emisora local Radio Uruguay.

El ministro uruguayo dijo que se ha puesto en contacto con todos los cancilleres del Mercosur “para hacer una declaración de rechazo a esa aventura que no puede traer más que desventuras para el pueblo venezolano”.

“Cada vez que el Mercosur se pronuncia no deja de establecer su vocación para solucionar esto por la vía del dialogo y la democracia, no hay otra vía. Si no, vamos a ir a un choque de trenes con el pueblo venezolano en el medio”, expresó.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su Administración no descarta la “opción militar” para resolver el “lío muy peligroso” que atraviesa Venezuela, y recordó que su país tiene tropas por todo el mundo mientras que, agregó, “Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y está muriendo”.

La solución a la crisis política de Venezuela, en opinión de Nin Novoa, está en “buscar una salida producto de una negociación que incluya un cronograma electoral, el respeto a los derechos humanos y la posibilidad de amnistía para los dos lados”.

“Buscar un clima de paz que pueda encauzar al país en una senda de desarrollo que es absolutamente necesaria para el bienestar del pueblo”, abundó.

