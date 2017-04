Vicepresidente de Uruguay: Almagro no tiene nuestro respaldo, le quedó enorme el cargo

El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, dijo que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, perdió el equilibrio de la ecuanimidad en el cargo que ocupa al promover la injerencia en los asuntos internos de Venezuela.

También dijo que el gobierno de Uruguay no acepta lo afirmado el pasado domingo por el presidente Nicolás Maduro, quien dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, coordinaba con otros países en la OEA para agredir la soberanía de Venezuela.

“Uruguay no está ni aceptando esta acusación de Maduro ni está en la estrategia Almagro, que no entendemos, que no compartimos y que perdió el equilibrio de la ecuanimidad que tiene que tener un secretario general de la OEA” dijo Sendic en declaraciones a la emisora M24 citado por la agencia EFE.

Sendic señaló que esta declaración es compartida por todo el gobierno de Uruguay.”Lo digo abiertamente y esto es compartido por todo el Gobierno. (Almagro) no tiene nuestro respaldo, le quedó enorme el cargo”, indicó.

Desde que fue electo como secretario general de la OEA, Almagro promueve acciones injerencistas contra Venezuela, alineado con un plan golpista en marcha de la derecha nacional.

Vía UN/www.diariorepublica.com