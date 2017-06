Amoroso a la Fiscal General: Lo más digno es que renuncie a su cargo

El consultor jurídico del Palacio de Miraflores, Elvis Amoroso, exhortó este viernes a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, para que “renuncie” a su cargo si tiene duda de “cómo se hizo el procedimiento de elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)”.

El presidente de comisiones presidenciales agregó que si no confía en los miembros de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) encabezada para entonces por Diosdado Cabello, “lo mejor y digno es que renuncie” como lo “hizo la ex Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez“, quien estuvo en desacuerdo con la Constituyente y se desempañaba como asesora adscrita a la Consultoría Jurídica.

Elección de Magistrados

Amoroso indicó que Luisa Ortega Díaz “estuvo presente en cada uno de los actos de la elección de los magistrados y avaló todos los candidatos que fueron casi 600“.

Durante una entrevista televisiva, Amoroso expresó que es “muy lamentable” la polémica jurídica que se ha desarrollado durante los últimos días, por pretensiones desconocida de la fiscal Ortega Díaz que crea “un clima de zozobra” en el país.

“No podemos entender que esté cayendo en esta situación bien triste y lamentable (…) Cuando alguien es responsable se mantiene la posición hasta los últimos días de la vida”.

Explicó que la fiscal “es la única funcionaria de todos los poderes que fue electa por los votos de la revolución bolivariana en la Asamblea Nacional, los descalificativos se lo hacía la oposición”.

Constituyente

Explicó que toda esta realidad jurídica que se ha suscitado es devenido porque el presidente de la República, Nicolás Maduro decide hacer una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente “como garantía de diálogo de paz, tras varios días de llamados a la calle por parte de la oposición”.

