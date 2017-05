Antonio Benavides ratificó que la GNB protege el derecho a la manifestación pacífica

El mayor general Antonio Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), ratificó que el organismo castrense que dirige “protege el derecho a la manifestación pacífica” en Venezuela.

“Por mandato de la Constitución nacional —y la GNB es garante de ello junto a las demás instituciones del Estado— protegemos el derecho a la manifestación pacífica y la libre expresión de todas y todos, estén de acuerdo o no con el gobierno. Estamos entrenados en el uso progresivo y diferenciado de la fuerza, y no nos cansamos de repetirlo: no se emplean armas letales en la contención de protestas”, comentó Benavides Torres.

Denunció que “no es pacífico el asesinato, a través de la infiltración de paramilitares extranjeros o nacionales en protestas para agredir al pueblo; ni es pacífica la destrucción y saqueo de bienes públicos o privados; ni vulnerar el derecho al libre tránsito de las personas; ni usar el liderazgo político opositor para sembrar el odio entre hermanos y llamar al golpe de Estado. Eso es fascismo puro”.

El comandante general de la GNB enfatizó que los efectivos presuntamente incursos en hechos punibles están “a la orden de los organismos jurisdiccionales (…) en apego a la Constitución y la Leyes de nuestro componente”.

Aclaró que “la GNB no reprime al pueblo porque ella misma es pueblo. Nuestro Componente está conformado por seres pensantes, con excelente nivel de habilidades y destrezas que se ven complementados con alta conciencia patriota, en su acepción más elevada. Porque la GNB es pueblo consciente, sin ninguna duda”.

Expresó que a través de las redes sociales han circulado informaciones falsas en torno a la GNB: “Lo atribuimos a que existe un plan orientado a quebrar la unidad de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, como nuestra GNB está en la primera línea del combate que el pueblo libra por la paz, es lógico que reciba los ataques por parte de los sectores apátridas que están completamente identificados por el pueblo (…) Quieren vernos en guerra, quieren destruir nuestra institucionalidad y apelar a potencias extranjeras para entregar nuestra soberanía. Para ello se valen de maniobras políticas, económicas, ideológicas y paramilitares que encuadran dentro del concepto que nuestro Ministro del Poder Popular para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, ha categorizado como Guerra No Convencional”.

Se libra entonces —añadió el mayor general Benavides Torres— “un combate entre los sectores que históricamente han vendido nuestra soberanía e independencia y el pueblo venezolano que, como amante de la paz, encuentra una GNB presta para defender sus más elevados intereses en todo terreno y circunstancia (…) Se libra también, en lo profundo de la siquis del pueblo, un combate por la verdad que se encuentra asediada por las mentiras que propagan los medios de comunicación enemigos de la Patria. Sin embargo estamos convencidos, como lo dicen las Sagradas Escrituras, que sólo la verdad nos hará libres y la justicia brillará para compensar a los justos y castigar a los malvados”.

Sostuvo que los señalamientos contra el componente no afectan moral de la GNB: “Ni en lo más mínimo y, por el contrario, los ataques de los enemigos de la Patria nos enseñan que estamos del lado correcto de la historia y fortalecemos nuestra moral cada vez que ganamos una batalla a los enemigos de la paz. Nuestra gratitud, cariño y reconocimiento a los heroicos y heroicas guardias nacionales. Nuestro pesar y solidaridad a quienes han caído o son lesionados en el cumplimiento del deber. Recordemos, como lo dice nuestro himno, que “…el deber por consigna llevamos y por alta divisa el Honor”.

El comandante de la GNB dijo además que: “Detrás de cada uniforme hay un ser humano, un venezolano o venezolana, que es feliz cuando su pueblo es feliz y sufre cuando su pueblo sufre. Pero todos los y las guardias nacionales bolivarianos, sin excepción, saben que su sacrificio por la Patria es recompensado con el cariño de la sociedad y con un mejor futuro”.

