Comité ISDA determina que Venezuela y Pdvsa incurrieron en incumplimiento de pago

Un comité de la asociación del mercado de derivados ISDA dictaminó el jueves que el Gobierno de Venezuela y su estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) incurrieron en incumplimiento de pago, dijo el grupo en su sitio web.

El panel en votación aprobó de forma unánime que se produjo un “evento de crédito”, al evaluar de manera combinada las consultas que hicieran en las últimas semanas acreedores una vez que no recibían en el plazo establecido los pagos de intereses y capital de papeles emitidos por la República y por la empresa. La decisión del comité permite activar el cobro de los seguros contra incumplimiento de crédito (CDS) de PDVSA y de Venezuela.

Los contratos que compran los inversores para asegurarse frente a la posibilidad de que un emisor incumpla o reestructure su deuda, en el caso de PDVSA, alcanzan un valor neto de unos 250 millones de dólares, pero en el caso de Venezuela ascienden a unos 1.300 millones de dólares, según datos de la firma custodio DTCC.

La decisión, sin embargo, no tendría mayor impacto sobre los bonos emitidos por Venezuela y su petrolera que están en circulación y alcanzan unos 60.000 millones de dólares, indicaron analistas consultados.

Una vez que las autoridades del Gobierno y de PDVSA informaron en la semana que habían iniciado las transferencias para cumplir con los compromisos pendientes, no habría mayor incentivo para que los tenedores de esos títulos reclamaran un incumplimiento.

Los funcionarios venezolanos, no obstante, no precisaron el momento en que concretaron estas transacciones. “Si el gobierno sigue pagando, aunque tarde, no creo que vaya a tener mucho impacto para los tenedores de bonos”, comentó Ray Zucaro, director de inversiones de la firma RVX Asset Management.

El comité, integrado por 15 miembros, acordó continuar el lunes la discusión de ambos casos a las 15.00 horas de Nueva York (2000 GMT), como parte del proceso para determinar cuánto recibirán los inversores que poseen CDS.

La mayoría de los bonos venezolanos cotizaron el jueves al alza, tras el entusiasmo que despertó entre los inversores la promesa que hizo Venezuela de continuar cumpliendo los compromisos, pese a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y tras convocar una reestructuración de deuda. Pero el dictamen de ISDA llega en la misma semana que la agencia de calificación crediticia Standard & Poor’s rebajó la nota de la deuda de PDVSA a “default selectivo” una vez que los acreedores no recibieron el pago de intereses del bono al 2027 y también lo hizo con la calificación de la deuda soberana.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com