El constituyente Julio Escalona indicó este jueves que el diálogo entre el Gobierno nacional y representantes de la oposición “beneficia al país, ya que fortalece la paz”.

Durante su participación en el programa Encendidos por VTV señaló “que mantener una situación de guerra, con muertos y heridos, no le conviene a nadie”.

Durante la entrevista resaltó las conversaciones que se desarrollan en República Dominicana entre las delegaciones del Gobierno y de la oposición venezolana para reimpulsar el diálogo. “Se requiere transparencia para que estos encuentros sean fructíferos”.

“Estás con el diálogo o no estás, pero no puedes mantener una posición ambigua. Por otra parte, la oposición tiene que asumir su responsabilidad porque ocurrieron hechos muy graves que no pueden quedar impunes. Nadie puede ser partidario de la muerte. El país quiere paz y no quiere vivir en el caos”, dijo.

