Defensor denunció ataque de militantes de Primero Justicia contra sus familiares en Anzoátegui

El defensor del Pueblo, Tareck William Saab, denunció este sábado 17 de junio que un grupo violento del partido Primero Justicia asedió y amenazó con incendiar este sábado la residencia de sus padres en el Tigre estado Anzoátegui.

“Responsabilizo a la directiva de Primero Justicia por lo que le pueda pasar a la residencia de mis padres en el Tigre. Estos son delitos que pueden ser crímenes de odio”.

Durante un contacto en Venezolana de Televisión, el Defensor dijo “¿Qué culpa tiene una familia para que un grupo que portaba banderas de Primero Justicia llegaran a la casa de mis padres y amenazaran con quemarla?”

Denunció el ataque a la Defensoría del Pueblo ubicada en esta entidad.

Indicó que el ataque fue “Por no haberme prestado a un golpe de Estado institucional (…) eso no me lo han demostrado sectores extremistas en el país. Lo de hoy fue una amenaza directa a lo que más me duele: mi familia. Me amenazaron que la segunda vez iban a quemar la casa. He recibido múltiples ataques por parte de esos sectores pero la verdad siempre sale a flote”.

“Responsabilizo a la dirección nacional de Primero Justicia de lo que le pueda pasar a mi familia, hoy dieron un ultimátum diciendo que la próxima vez incendiarían la casa con gente adentro”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com