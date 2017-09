Del Pino en Maracaibo: Problemas en distribución de combustible no representan fallas para el Zulia

El ministro de energía y petróleo, Eulogio del Pino, afirmó este viernes que los problemas que se han registrado en la distribución de combustible en algunas regiones son por asuntos puntuales que no representan fallas para el Zulia.

“En el Zulia no hemos tenido problemas, hemos registrado problemas puntuales en algunas regiones debido a las situaciones de bloqueos unilaterales (…) nosotros tenemos unos créditos con unos barcos a los que el flete hay que pagarles en divisa, y debido a toda esta situación de bloqueo se han atrasado algunos pagos y los proveedores hasta que no ven su pago no se movilizan”.

Sin embargo, apuntó que PDVSA ha resuelto estos casos y ya las estaciones de servicio que permanecen en el país son mínimas. “estamos garantizando el suministro en el país aún en las peores situaciones que nos dejan estas agresiones”.

Sobre el caso de los ocho gerentes de la filial petrolera bajo investigación por el ministerio público, comentó que ya hay una investigación en base a unas auditorías que la estatal ordenó hace algún tiempo por lo que los organismo pertinentes están ejerciendo los procedimientos correspondientes para determinar responsabilidades de corrupción.

Agregó que PDVSA trabaja en base a suprimir las afectaciones que generan las sanciones económicas al país. “Acciones como esas nos fortalecen (…) actualmente estamos produciendo en el estado Zulia alrededor de 550 mil barriles por día”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com