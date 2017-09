Desvalijan sede del Colegio Nacional de Periodistas en Zulia

En horas de la madrugada de este miércoles la sede del Colegio Nacional de Periodistas seccional Zulia fue objeto de la acción del hampa. Leonardo Pérez Álvarez, secretario general del CNP Zulia, denunció que fueron hurtados los equipos de computación de las áreas de prensa y administración, dejando inoperativa la institución.

“Violentaron el cerco eléctrico, las rejas de protección, y despegaron una ventana por la cual ingresaron a las oficinas donde operan las áreas administrativas y de prensa”, explicó.

“Fueron dos computadoras marca HP, una PC All In One marca Siragon, un televisor LCD marca Sony de 32 pulgadas y un monitor de otra computadora marca HP”, agregó Pérez Álvarez.