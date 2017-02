Diosdado Cabello: Vaya a lavarse ese paltó señor vicepresidente de Colombia

El diputado Diosdado Cabello volvió a referirse al vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, una vez que que el gobierno colombiano a través de la canciller María Ángela Holguím, emitiera una nota de protesta por las recientes declaraciones del parlamentario venezolano luego que Lleras se refiriera a los inmigrantes de Venezuela como ‘venecos’.

“Después que el vicepresidente colombiano insultó a nuestro pueblo diciendo que unas casas que él estaba entregando no eran para los ‘venecos’ (…) ahora los agraviados son ellos”, expresó en respuesta a la nota diplomática presentada por Colombia ante la Embajada de Venezuela en Bogotá.

“Vaya a lavarse ese paltó señor vicepresidente de Colombia, no le falte el respeto al pueblo de Venezuela. Exigimos respeto para el pueblo de Venezuela (…) Se siente ahora agraviados y el gobierno colombiano emite una nota de protesta, debe ser que yo ahora me voy a quedar callado, están equivocados”, expresó.

“Hacen películas como el desastre ese que filmaron en Colombia para dañar a Chávez”, dijo en alusión a la serie El Comandante.

“Ustedes permitieron que ese señor insultara al pueblo de Venezuela y ese señor aún no se ha disculpado No te metas con Venezuela Vargas Lleras porque te lo vamos a decir”, recalcó desde un acto en el estado Trujillo.

Mencionó que es “un soldado, soy diputado de la Asamblea Nacional, no formo parte dle Ejecutivo (nacional) en ninguna instancia, pero formo parte de esta revolución, pero cuando alguien se mete con el pueblo de Venezuela, llámese como se llame, tengan la certeza que este que está aquí le va a responder, no me importa lo que diga el mundo”, enfatizó Cabello.

El vicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, respondió este jueves 2 de febrero, al diputado Cabello, quien expresó en su programa ‘Con el mazo dando’, que es un “hijo del gran puto”.

Desde el departamento Bolívar, Vargas Lleras rechazó estas declaraciones y aseguró que Cabello sigue maltratando a los colombianos y a los venezolanos.

“Fuerte no, es un patán, el mismo patán que lleva años maltratando a los colombianos y oprimiendo a los mismos venezolanos”, dijo el vicepresidente colombiano, según información de RCN Radio.

Cabello criticó también a la Organización de Estados Americanos (OEA) su silencio por los presos políticos del 4 de febrero de 1992.

“Nosotros estuvimos presos, hasta dos años y algo, y no le chillamos a nadie. Jamás vimos un cartelito de la embajada gringa norteamericana: liberen a Hugo Chávez. Jamás la OEA se preocupó por nosotros, jamás CNN hizo un reportaje sobre los presos políticos, de conciencia del 4 de febrero. Estaba prohibido hablar”, señaló.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com