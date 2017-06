Diputada Ilenia Medina asegura que pronunciamientos de la Fiscal “son personales”

La diputada a la Asamblea Nacional Ilenia Medina sostuvo que la posición de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, sobre la Constituyente o la ruptura del orden constitucional obedece a “motivos personales”.

“La opinión que ella dio, es su opinión, no tiene atribuciones ni para haber dicho sin leer la sentencia, podía decir que no estaba en desacuerdo pero no decir que era la ruptura del hilo constitucional”, afirmó.

“Ella dio una opinión sobre la Constituyente, ella como fiscal no tiene competencia ni la Constituciónni la Ley del Ministerio Publico le da competencia”, continuó en su observación.

Recalcó que la oposición “utiliza a menores de edad en las movilizaciones, lo que está prohibido por la Lopna”. En este sentido instó al Ministerio Público a tomar acciones para evitar este hecho.

“La Constituyente va”

Por otra parte dijo que desde el partido Patria Para Todos (PPT) han estado a favor de someter a referendo la Constitución.

“La Constituyente va, van más de 30 mil candidatos, luego viene la elección y luego de todo aprobado se somete a votación del pueblo venezolana, veo mucho entusiasmo, es diálogo en paz”, recalcó.

Asimismo se mostró optimista de que habrá una “gran participación en este proceso de Constituyente” y que además podrían “estar presentes sectores de la oposición”.

Indicó que por el PPT irían Rafael Uzcátegui, Eduardo Samán y ella por la tolda azul. “Es una necesidad convertir a Venezuela en una potencia productiva, y para ello necesitamos a Eduardo Samán”.

Vía NAD/www.diariorepublica.com