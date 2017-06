Diputados dejaron urnas de cartón la Comandancia General de la GNB tras muerte de Fabián Urbina

Diputados opositores de Venezuela dejaron el martes urnas de cartón y bolsas negras rellenas de papel simulando cuerpos en la comandancia de la Guardia Nacional en Caracas, después de que efectivos de esa división fueran detenidos por disparar contra manifestantes.

Al menos tres miembros de la Guardia Nacional -una de las fuerzas encargadas de contener las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro- fueron captados en video por medios locales aparentemente disparando a jóvenes que los persiguieron segundos antes, en medio de una protesta opositora.

Uno de ellos, de 17 años, murió tras recibir un disparo en el tórax, dijo el Ministerio Público. Al menos otras cuatro personas resultaron heridas por armas de fuego. Las autoridades dijeron que detuvieron a por lo menos dos de los involucrados. “No pueden seguir asesinando a los jóvenes venezolanos en la calle”, dijo el diputado opositor Tomás Guanipa frente a la sede la Guardia Nacional.

Los legisladores, que vestían de negro, también llevaron fotos del momento en que uno de los uniformados apunta a la turba de manifestantes. “Esos son delitos de lesa humanidad que no prescriben. De nuevo volvemos a hacer un llamado a la Fuerza Armada nacional para que no siga reprimiendo al pueblo venezolano, para que entienda que no pueden ser guardaespaldas de los que están en contra de la Constitución”, agregó.

La oposición cumplió 80 días de protesta en las calles el lunes y ha dicho que seguirá manifestando hasta que se cumplan sus principales demandas: elecciones presidenciales adelantadas, respeto de los derechos humanos y liberación de más de un centenar de “presos políticos”.

El presidente Maduro sostiene que las protestas, en medio de las que han fallecido unas 75 personas, sólo buscan un golpe de Estado. El mandatario ha arreciado su campaña para instalar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de modificar la carta magna y reformar las instituciones del Estado.

