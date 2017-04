Diputados madrugaron en Defensoría del Pueblo en protesta contra magistrados del TSJ

Un grupo de diputados de la bancada de oposición en la Asamblea Nacional llegaron a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la Plaza Morelos de Caracas, en horas de la madrugada para insistir en el reclamo de sanciones a los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ.

En respuesta a las conclusiones del Defensor del Pueblo, Tarek William Saab quien informó este jueves que el Consejo Moral Republicano –ente que rige el Poder Ciudadano– determinó que los magistrados no han incurrido en falta alguna que conlleve a alguna posible remoción, por lo que “el Consejo Moral Republicano acordó declarar la improcedencia de la referida solicitud”, los parlamentarios mantienen las acciones de calle.

“Improcedente es saber que ayer un pueblo venía a exigir respeto a la Constitución y usted “Defensor” dejó que nos reprimieran en vez de dar la cara”, escribió el diputado Stalin González, jefe de la Fracción Parlamentaria de la MUD, en su cuenta en twitter.

“Los madrugamos en la Defensoría! Improcedente es tener a 7 magistrados que atentan contra una Asamblea Nacional que elegimos 14 millones de venezolanos (…) 6:34 am Nos cierran la puerta y entramos por la ventana. Improcedente es tener a un Defensor del Gob de Maduro y del TSJ pero no del pueblo”, dijo González.

Miguel Pizarro‏ también escribió en sus redes para referirse a la protesta en la Defensoría: “¡Los madrugamos! Desde el mismo sitio donde agredieron a @JuanRequesens y a donde ayer la violencia lo impidió. Llegamos hoy los Diputados!”.

El diputado José Manuel Olivares, “Nuestros objetivos son claros: reconocimiento de la AN, liberación de los presos políticos, apertura del canal humanitario y Elecciones YA!!”.