El Salto Ángel, inspiración para el cine en el mundo

Cada vez son más las personas que quieren conocerlo; considerado una de las mayores atracciones turísticas de Venezuela, el Salto Ángel, la caída de agua más alta del mundo, Patrimonio de la Humanidad decretado por la Unesco en 1994.

Realizadores cinematográficos han sido impactados por la majestuosidad del gran Salto Ángel; La película Up se inspiró en sus hermosos paisajes, para lograr mostrar una verdadera aventura de altura, así también gran parte de los paisajes de la ficticia luna Pandora en la película de ciencia ficción del año 2009 Avatar fueron inspirados en el Salto Ángel, el Auyantepuy y en los paisajes del Parque nacional Canaima en general.

En el listado no podemos omitir la película de Disney “Dinosaurio”, estrenada en el año 2000, que utilizó imágenes reales del Parque nacional Canaima y del Salto Ángel en varias escenas.

En el 1998 fue el largometraje ganador de un Óscar, “Más allá de los sueños” (en inglés What dreams may come) protagonizada por Robin Williams, en la que es mencionado el Salto Ángel, y se presenta como un sitio único y espectacular, casi de fantasía.

La película “Dragon Fly” en español “El Misterio De La Libélula”, también se inspiró en el Salto Ángel, para que fuera el lugar de nacimiento de la hija de Kevin Costner, quien al encontrarla no sabía que había nacido en ese lugar.

También fue locación para una de las escenas de versión reciente de la película “Point Break” (Punto de Quiebre), protagonizada por Edgard Ramírez y Luke Bracey.

Un viaje al Salto Ángel no es tan simple, su ubicación aislada por la espesa selva, y los tepuyes hacen peligrosa la navegación aérea. Se puede llegar a la región mediante un vuelo en avioneta desde Caracas o Ciudad Bolívar, para llegar a un campamento en Canaima. Otros turistas prefieren llegar a las cataratas por medios más naturales, cruzando la selva por las vías acuáticas hasta llegar a la base del salto.

Venezuela posee muchas riquezas turísticas, que debemos conservar, proteger, y preservar. Somos un país para hacer turismo, con playas, llanos, montañas, selvas, ríos de todos los tamaños, lugares impresionantes para vacacionar y conocer, para excursiones, expediciones.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com