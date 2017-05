Elías Jaua: Tenemos que erradicar el odio clasista, racista, que han logrado incubar en una minoría de venezolanos

El jefe de la Comisión Constituyente, Elías Jaua, ofreció detalles sobre las actividades inherentes al proceso de Asamblea Constituyente convocado por el presidente de la República.

En nombre de la Comisión presidencial para el proceso Constituyente informó sobre la culminación de una primera etapa para la activación de una Asamblea Nacional Constituyente.

Jaua indicó que hasta la fecha 3 mil 500 personas de todos los sectores acudieron a Miraflores para escuchar la propuesta y hacer sus planteamientos.

El paso que sigue es la campaña electoral para elegir los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. “Lo que viene es un gran debate de ideas y esa será la vacuna contra el odio”.

Sostuvo que han recibido recomendaciones de índole económica por parte de los actores que han asistido a los encuentros para conocer sobre la Constituyente.

“Recibimos recomendaciones que más allá del proceso Constituyente se mantenga el cronograma electoral”, dijo.

“Esta comisión ha logrado tender puentes de diálogo con partidos de oposición diferentes a la MUD”, expresó.

Jaua fue consultado sobre el intento de linchamiento a un hombre identificado como Orlando José Figuera, de 21 años, joven quemado en el municipio Chacao por presuntamente cometer hechos delictivos y dijo que fue agredido por ser chavista.

“Es parte de lo que hemos conversado con todos los sectores, tenemos que erradicar de nuestra patria el germen de odio clasista, racista, que han logrado incubar en una minoría de venezolanos, pero que han demostrado mucha capacidad de hacer daño físico, muertes, daño espiritual a lo que han sido los valores de la solidaridad,el respeto, ha sido roto por esta estrategia de odio”, dijo.

“Es necesario destacar que los medios de comunicación social tienen que hacer mayores esfuerzos para lograr recuperar una cultura de la paz (…) Solamente por el hecho de tener una piel trigueña, o unos rasgos afrodescendientes no se puede quemar a una persona, que fue en realidad el motivo de ese intento de linchamiento perverso (…) No porque alguien profese una ideología chavista, (por) ser chavista tiene que ser objeto de persecución, de odio y de linchamiento, eso no se corresponde con los valores cristianos, ni humanistas que hemos intentado cultivar (…) Podemos ser muy duros en el debate de ideas, pero eso no nos puede llevar al desconocimiento del otro”, recalcó.

Jaua subrayó que “cuando tú desconoces al otro autorizas a cualquiera a matarlo, a lincharlo, a quemarlo”.