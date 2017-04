Estas son las 5 recomendaciones para evitar accidentes en el agua

Si entre los lugares favoritos para disfrutar de los días libres se encuentra la playa y la piscina es de suma importancia conocer las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Aun cuando los niños sepan nadar debe haber la supervisión de un adulto. ¡Siempre hay que tener cuidado y no dejarlos solos! Porque el agua es uno de los lugares más propensos a que ocurran accidentes.

Todos los accidentes se pueden evitar. Es por eso importante educar a nuestros hijos, para que adopten hábitos de autocuidado desde pequeños.

Helin Pirela, comandante de bomberos de Maracaibo explicó que los accidentes en las áreas acuáticas se pueden evitar si existe una supervisión adecuada de adultos.

“Es importante que los niños estén bajo la vigilancia de los adultos porque suelen desorientarse con facilidad, además deben contar con los dispositivos de salvavidas para su edad. Evitar los juegos de manos que generen empujes. Y delimitar según la edad las partes altar y bajas por donde pueden circular los niños”.

Precisó el comandante de bomberos, que es “necesario que playas y piscinas cuenten con el personal de guardavidas correspondientes para la cantidad de niños y que la existencia de un botiquín de primeros auxilios es fundamental”

Te presentamos 5 consejos básicos para evitar accidentes:





1- Es importante que el adulto que los supervise sepa nadar y saber responder rápidamente a situaciones de peligro.

2- Se debe enseñar a los niños las reglas básicas de seguridad del agua. Por ejemplo: avisarle a un adulto antes de entrar, no correr, no empujar a los otros, no nadar durante tormentas, no jugar ni saltar cerca del borde y no bucear si no se lo permiten.

3- Enseñarle a los chicos a pedir ayuda en caso de que vean a alguien con dificultades en el agua recordándoles que bajo ningún punto deben entrar al agua e intentar ayudar.

4- Antes de comenzar a jugar en el agua, un adulto debe probar la temperatura si está muy fría no es recomendable para los pequeños, ya que el frío puede causar problemas de respiración o calambres y dificultan los movimientos.

5- Recordarles frecuentemente que no deben tirarse de clavado en una piscina si no saben la profundidad que tiene, no tiene que intentar rescatar a alguien si no están entrenados para ello, deben respetar los límites puestos por las autoridades en los lagos y mares y nunca deben tomar alcohol antes de nadar.

