Expertos Electorales de Latinoamérica confían en resultados de la Constituyente

El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA) no tiene dudas sobre la transparencia de la elección a la Constituyente en Venezuela.

En entrevista exclusiva para RT, Nicanor Moscoso, expresidente del Tribunal Supremo Electoral del Ecuador y actual presidente del CEELA, aseguró que el “resultado electoral de Venezuela es verídico y confiable”.

Precisó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela empleó “el mismo sistema que se ha usado para todas las elecciones, incluyendo la del 2015 cuando la oposición venezolana ganó la Asamblea Nacional”.

Moscoso aseguró que se trata de “un sistema electrónico, auditable y tremendamente confiable”, es decir, que “cualquier persona puede corroborar que quienes asistieron a votar, fueron esos 8.089.320 electores anunciados por el CNE”.

El CEELA, invitado dentro del programa de acompañamiento electoral que emplea el CNE, estuvo presente con sus integrantes en las 7 auditorías que se hicieron al sistema de votación.

“Estuvimos en las auditorías de los días previos a la elección, constatamos la legalidad de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la forma de reparto y elección de los miembros de la Asamblea. Lo que nos parece democrático y que garantiza la participación”, indicó.

Participación importante

Moscoso calificó como una “participación muy importante”, el 41,53% que votó en la elección para la ANC, tomando en cuenta que los partidos opositores decidieron no inscribir candidatos, pero “de haberlo hecho habría llegado a un 60 o 70% de participación”, de acuerdo a su apreciación.

Lo más llamativo, agregó, es que en Venezuela “el voto no es obligatorio, es facultativo, voluntario y no existe sanción para los que no lo ejercen”, indicó el presidente del organismo de observación electoral.

Discurso de fraude

A lo largo de más de 10 años de funcionamiento, el CEELA ha constatado que el uso de la categoría“fraude electoral” obedece a un discurso instalado en muchos países de la región.

“Eso se repite también en Venezuela, pero con ese mismo organismo electoral la oposición ha ganado gobernaciones, alcaldías y hasta la mayoría en la Asamblea Nacional. Es un planteamiento sobre una forma de hacer política y no de evaluación real al proceso electoral”, estima Moscoso.

Citó como ejemplo el triunfo de Lenín Moreno en Ecuador (51,16%), donde la prensa habló de fraude a pesar del resultado y como contraste mencionó el caso argentino, en el que “Mauricio Macri ganó con poco más 2% de diferencia y nadie acusó de fraude al organismo electoral”.

Los acompañantes electorales del CEELA manifestaron haber presenciado una gran afluencia de votantes en los centros que visitaron a lo largo y ancho de la geografía venezolana.

Moscoso relató que en cada centro de votación pudo constatar “mucha emoción en las calles, vimos civismo y alegría”.

Los electores pedían a los extranjeros, dijo, “que difundiéramos al mundo que los venezolanos quieren paz, que no quieren enfrentamientos, que los dejen vivir en paz, que no le mientan al mundo, ya que la única forma de solucionar las diferencias es mediante el diálogo y mediante el establecimiento de la ANC y una nueva constitución para que lleve al país a mejores rumbos”.

El experto ecuatoriano, que también asistió a las votaciones del año 2015 cuando la oposición obtuvo la mayoría en el Parlamento, resaltó un cambio “espiritual” en los venezolanos.

“Hace dos años, en la elección de la Asamblea Nacional el tema principal era la economía, el alimento, la medicina. En esa oportunidad la gente votó pensado que eso ayudaría a mejorar el abastecimiento de alimentos y medicinas. Este domingo 30 los venezolanos no votaron por eso, aunque mantienen sus reclamos. Hoy por hoy lo que la gente reclamaba en las calles no eran alimentos, ni la economía, ni medicina, reclamaban paz, vivir en paz”, subrayó.

Ante la pregunta de si el CEELA tenía alguna filiación política con el gobierno de Nicolás Maduro, su presidente aclaró que los participantes del organismo han estado ligados a la política.

Indicó que “la gran mayoría de los miembros provienen de partidos de la derecha en sus países de origen”. A Venezuela, en esta ocasión, solo pudieron asistir militantes de partidos conservadores y liberales de Colombia, Honduras y Ecuador. Aquellos miembros del CEELA que sí provienen de la izquierda política, por distintas razones, no pudieron asistir en esta oportunidad.

Finalmente dijo que el CEELA “no obedece a ningún partido político, ni gobierno, ni ONG”, y por eso opina sobre la Constituyente.

Vía NAD/www.diariorepublica.com