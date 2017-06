Fiscal General sobre TSJ: “Está circulando una decisión para quitarle titularidad en investigación penal al MP”

“Hay que consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente, bajo ninguna circunstancia el pueblo puede transferir su soberanía. Con la sentencia regresamos a la Constitución del año 61 y a la democracia representativa, los derechos humanos deben ir hacia adelante, nunca en retroceso. Yo tengo responsabilidad con el país y con el bienestar de la colectividad. Hasta ahora tenemos 63 personas fallecidas y 19 procesados por derechos humanos (…) En el Tribunal Supremo de Justicia está circulando una decisión para quitarle titularidad en investigación penal al Ministerio Público”, dijo durante una entrevista en Unión Radio.

Añadió que, “El tribunal debería ser una institución majestad y respetuosa, que la gente sienta que hay preocupación de la instituciones por sus problemas porque esa su función. No puede ser que se pretenda destruir el Estado”.

Sobre el CICPC, “en ese organismo hay gente calificada en la investigación criminal, me atrevo a decir que es una de las mejores policías de la región. En muchos de estos casos nos han ayudado, la propia Guardia Nacional, en ese sentido también. Para que el Estado funcione tiene que haber esa colaboración”.

De las personas fallecidas, aseguró que “hasta ahora ciertamente a cuerpos de seguridad -pertenecen- 19, de las 63, con propiedad. Nosotros privados por derechos fundamentales de 492, tenemos 28 por derechos fundamentales”.

Sobre el caso de Juan Pernalete, dijo “¿cuándo el Ministerio Público aseguró que la muerte se había producido por un perno? El Ministerio Público nunca lo ha dicho, entonces no puede atribuírsele una afirmación que no ha hecho. La primera vez que el Ministerio Público salió hablar de este hecho –a finales de abril– antes, muchos voceros salieron hablando de la investigación, que no tenían nada que ver. Pero, cuando salió la titular a hablar de esto, comenzó la descalificación. Muchos quieren ejercer la acción penal, eso es lo que crea dispersiones. Cada quien debe trabajar en su función”.

