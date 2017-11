Fiscal general: Tres detenidos por trama de corrupción de Bariven

El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que fue develada una trama de corrupción en la empresa mixta Bariven, donde se hicieron contratos con sobreprecios entre el 100% y el 98.000 %.

En rueda de prensa ofrecida este jueves, indicó que entre enero y septiembre se produjeron 1.317 alertas de sobreprecios en bolívares y 76 de sobreprecios en dólares.

Entre los detenidos, se encuentra el presidente de Bariven, Francisco Antonio Jiménez Giusti, asi como Joaquín Ernesto Torres Velásquez, gerente de servicios técnicos, Javier Alexander Sosa Diluvio, analista de compras, “se encuentran en este momento aprehendidos ya”, informó Saab.

El pasado lunes, el Fiscal sostuvo una reunión con el presidente de la República, Nicolás Maduro, “quien ha dado un respaldo pleno y nos ha solicitado incluso un plan nacional integral sobre esta materia (de corrupción”, manifestó, que tenga que ver “con la prevención, con la educación, con la formación, con seguir avanzando en temas de justicia”.

Saab aseguró que estas irregularidades ocurrían en la gestión anterior del Ministerio Público, encabezada por Luisa Ortega Díaz, “pero no se atrevía, no tuvo el coraje, no tuvo la voluntad institucional de desmantelar estas bandas que le hacían un grave daño al país, por qué, lo voy a decir nuevamente, porque tenían un brazo ejecutor que era un bufete, entre otros bufetes, dedicado a extorsionar empresarios, extorsionar empresas, las cuales llamaban previamente, le abrían una investigación pero no tenía impulso procesal. Y las pocas investigaciones que se hicieron, eran casos muy puntuales que no avanzaban”.

Ofreció un balance de las acciones del Ministerio Público durante los últimos dos meses en materia de corrupción. “Hemos logrado 16 detenidos en la trama de corrupción de Petrozamora, 6 de la mafia que tiene que ver con Pdvsa Monagas, vinculada a la devastación de casi 1000 vehículos para estos ser traficados ilegalmente en las calles del país; 4 gerentes de Petropiar, 3 de Bariven, 2 de Pdvsa Yagua. Esto nos da una cifra inédita, hasta la fecha, en un poco más de dos meses de 32 funcionarios , entre ellos, 5 altos gerentes de la industria petrolera que actuaron en contra del pueblo de Venezuela, que actuaron en contra del patrimonio nacional”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com