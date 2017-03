Freddy Bernal niega que México done alimentos a Venezuela para los Clap

El jefe del Centro de Control Nacional y Mando de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), Freddy Bernal, se refirió este martes a los rumores de que México estaría donando alimentos a Venezuela para ser distribuidos por los Clap. “Es totalmente falso. A nosotros nadie no nos está regalando comida. De los pocos dólares que se han ido guardando en medio de esta guerra económica, se compra el alimento que haya que comprarse para el país”, dijo.

Bernal agregó que a pesar de las dificultades el Gobierno Nacional continúa haciendo frente a la crisis económica. “Estamos en plena batalla. Podemos decir que hoy, ya para este momento, casi cuatro millones y medio de familias han comenzado a recibir con la regularidad de un mes un combo de alimentos”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que los comités no solucionan los problemas pero que representan un “paliativo” muy importante en medio de la situación actual.

“La solución es romper el viejo modelo importador y dar el salto a la producción. Tenemos que mantener el ritmo de distribución, mejorarlo y resolver la distorsión”, aseguró.

Freddy Bernal sostuvo que hay que dar “un salto” y que cada Clap no espere solo el combo de alimentos y que se sume las actividades que lo componen. “Que cada Clap no se siente en su casa a esperar cómodamente. Además de mejorar la distribución, que es nuestra responsabilidad, cada Clap debe desarrollar al menos un proyecto productivo”.

“El Presidente Nicolás Maduro ha aprobado un capital semilla de 11 mil 300 millones y me acaba de decir ayer que no nos vamos a limitar a esa cantidad sino a que cada Clap tenga un proyecto productivo y el dinero para eso”, aseguró.

Vía Noticia al Día/www.diariorepublica.com