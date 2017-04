Gobernador Moreno: EL Alto Mando Militar de la FANB es chavista

El gobernador de Anzoátegui, Nelson Moreno, afirmó este jueves que “la Asamblea se ha convertido en una vocería de los sectores violentos de la oposición, desde el mismo momento que asumieron la presidencia del Parlamento y gran parte de la directiva han asumido una posición de agresión, de llamado a la conspiración, de salida forzosa del presidente”.

Moreno sostuvo que la AN “se ha convertido en un foco de perturbación”, durante entrevista televisiva.

El gobernador dijo que incluso sectores “moderados” de la oposición se han sumado a la desestabilización.

Por ejemplo —añadió— “nosotros pensamos que el presidente de Copei, Roberto Henríquez, pensamos que tenía una posición moderada y está en la conspiración, está buscando generar caos en el país, fomentando situaciones en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una fuerza cohesionada en torno al proyecto de Chávez y en torno al presidente Nicolás Maduro, están tratando de fomentar en lo interno de la Fuerza Armada situaciones que permitan algún tipo de conspiración militar”.

Consultado sobre si la Fanb tiene que ser chavista, respondió: “Nosotros nos definimos como chavistas, como bolivarianos, porque Bolívar defendió los principios de Venezuela, Chávez defendió los principios de Venezuela, Chávez no es una parcialidad, es algo integral (…) Lo que es la estructura, el Alto Mando Militar de la Fuerza Armada Nacional es chavista, y todos nosotros, los gobernadores, la gran mayoría somos chavistas”.

Moreno, increpado por usuarios de las redes sociales que refutaron el carácter “chavista” de la Fanb, respondió: “La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es chavista, porque no es una fuerza entreguista, no responde a intereses de la oligarquía, es una fuerza para defender a la patria, en la Cuarta República la Fuerza Armada entregaba a la patria, se rendía a los intereses del imperio, en esta oportunidad la La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con nuestro ministro Padrino López sirve a los intereses del pueblo y lucha por la emancipación de los pueblos como luchó Bolívar, como luchó Zamora, como luchó Chávez y como lucha el presidente Maduro”.

Vía Panorama/www.diariorepublica.com